Las Exportaciones de Australia m/m miden el cambio en el valor en dólares de los bienes y servicios vendidos por residentes australianos en el extranjero en el mes reportado. El cálculo incluye ventas directas de bienes y servicios, así como transacciones por trueque.

Las estadísticas comerciales se calculan usando como base la información que los exportadores ofrecen a las agencias gubernamentales. Los datos se ajustan antes de ser añadidos a la balanza de pagos. En la práctica, el cálculo de las estadísticas de exportación se basa en las mercancías que se someten al procedimiento aduanero y para las cuales se prepara una declaración aduanera.

Quedan excluidos del cálculo los siguientes grupos de productos:

Las exportaciones temporales de bienes no destinados a la venta (como la exportación de obras de arte para la exhibición, caballos de carreras, etc.; o los artículos exportados para ser reparados)

Los periódicos y publicaciones periódicas enviados desde Australia bajo suscripción directa.

Los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros.

Los productos en medios digitales (películas, grabaciones de audio, libros en línea, etc.)

Los desperdicios y desechos sin valor comercial.

Otros artículos

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un excedente comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

Australia exporta una gran cantidad de materias primas, incluyendo mineral de hierro y productos agrícolas. Este indicador es un componente importante del PIB nacional. Por lo tanto, el cambio en las exportaciones es uno de los factores más importantes en la evaluación de la situación económica.

No obstante, la influencia de las exportaciones en las cotizaciones del dólar australiano es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, el país comienza a exportar más para crear empleos. En este caso, los no residentes deben comprar dólares australianos para pagar a los proveedores por la entrega del producto exportado. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: