El PMI del Sector Servicios de Markit muestra el nivel de actividad de las empresas de servicios privados de Francia durante el mes reportado. El cálculo del indicador se basa en una encuesta realizada a representantes de empresas privadas del sector servicios. La encuesta abarca empresas de transporte, organizaciones financieras, empresas de IT, empresas hoteleras y restaurantes, proveedores de telecomunicaciones, etc. La encuesta cubre el número de pedidos, el volumen de trabajo realizado, el empleo y las tendencias de los precios en la industria. El índice refleja las condiciones de los negocios en el sector servicios. Los valores superiores a 50 pueden influir positivamente en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Francia de S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).