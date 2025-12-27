El Índice de Precios Inmobiliarios de Hálifax m/m muestra el cambio en el precio de las casas y propiedades en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Es calculado por el mayor prestamista hipotecario del Reino Unido, el Halifax Bank of Scotland (HBOS), usando como base series de datos a largo plazo. La estadística mensual de datos de los precios de hipotecas se realiza desde 1983. Estos datos a largo plazo se usan para calcular un precio de vivienda "estandarizado" y medir sus cambios.

El precio de una casa depende de sus características, incluidas las propiedades físicas (tamaño y número de habitaciones), así como el tipo de distrito en el que se ubica la casa. De esta forma, el coste promedio de la vivienda se calcula usando una regresión hedónica en lugar de una media aritmética simple. Esto permite calcular el precio de una casa "típica" media del Reino Unido y su cambio a lo largo del tiempo. Esta casa "típica" no existe físicamente, sino que representa un cierto modelo con características dadas, que, a su vez, se utilizan en una fórmula matemática.

La información del índice proviene de la información sobre los préstamos de Halifax. Las transacciones de propiedad pagadas en efectivo no se incluyen en los datos de muestra. El índice se ajusta estacionalmente, debido a que en los meses de invierno se ven subidas de precios más débiles y en la primavera/verano tienen lugar subidas más fuertes, debido a los cambios en la actividad del mercado.

El Índice de Precios Inmobiliarios de Halifax es un índice de inflación alternativo en el mercado inmobiliario del Reino Unido. Su ventaja sobre el índice ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística reside en que su muestreo de datos es más profundo (las estadísticas de cambio de precio se han recopilado desde 1983). No obstante, su punto débil es lo limitado de la fuente de datos (solo los préstamos hipotecarios emitidos por Halifax, sin transacciones en efectivo).

El crecimiento del índice puede verse como un factor positivo para las cotizaciones de la libra, ya que indica un aumento inflacionario en el mercado inmobiliario.

