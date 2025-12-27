La Cuenta Corriente Ajustada de Japón muestra la diferencia entre las exportaciones mensuales reportadas y las importaciones de los bienes, servicios e importes de pago de intereses. El índice está ajustado estacionalmente.

Los extranjeros deben comprar yenes para pagar los productos nacionales y las obligaciones del país.

La cuenta corriente mide la diferencia entre la cantidad de bienes y servicios importados y exportados y el pago de ganancias (el volumen de exportación menos el volumen de importación). Las estadísticas de exportación muestran el crecimiento económico de Japón. El valor de importación muestra la demanda interna. La selección de bienes es la misma que en las cifras de la balanza comercial.

El aumento del índice puede tener un efecto positivo en el yen.

Gráfico de los últimos valores: