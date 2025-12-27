El Cambio en las Reservas de Gas Natural de EIA refleja el cambio semanal en los volúmenes de gas disponibles en las instalaciones de almacenamiento subterráneo. El indicador muestra si han prevalecido los retiros o las inyecciones de gas en los EE.UU. la semana anterior. Las lecturas permiten medir la demanda de gas natural.

La Administración de Información sobre Energía de los EE.UU. calcula y publica el indicador en un informe aparte. Este refleja una estimación semanal del volumen de gas natural almacenado en las instalaciones de 48 estados de los EE.UU., divididos en 5 regiones geográficas. Para mantener la relevancia de la encuesta y evitar la distorsión del panorama general, los operadores deben informar de cualquier cambio tecnológico o económico que pueda tener un fuerte efecto en las reservas de gas natural.

El cálculo se basa en una encuesta realizada a los operadores de almacenamiento subterráneo. El gas se puede almacenar en depósitos de antiguos campos de petróleo y gas, acuíferos y cavernas. Los encuestados valoran el volumen total de las reservas de gas, así como los cambios en las reservas de gas durante la semana pasada, si estos superan los 500 millones de pies cúbicos (14 millones de metros cúbicos).

Una disminución en el almacenamiento de gas natural apunta al crecimiento del consumo y la demanda de gas. Esto puede tener un efecto a corto plazo en el precio del gas.

