El Índice de Gastos Domésticos m/m mide el gasto total de los hogares japoneses en el mes dado, en comparación con el mes anterior. El índice se calcula usando como base una muestra estadística de hogares en el país.

Dado que Japón tiene cuatro estaciones, la comparación mensual está influenciada por las estas. Especialmente en verano, el consumo tiende a ser más activo que en invierno. No obstante, en los años enormemente calurosos, el consumo se reduce, puesto que los ciudadanos salen menos. Como abril es el mes del comienzo del año, el consumo aumenta en marzo y abril.

Los cálculos incluyen los gastos en alimentación, vivienda, servicios públicos, muebles, ropa, salud, educación, transporte, comunicación, ocio y más.

Este índice se considera un indicador del crecimiento económico y el optimismo del consumidor. Es posible medir el nivel de inflación del país.

Anteriormente, Japón solía tener familias numerosas y un gran número de personas por hogar, pero desde 1990, las familias nucleares han aumentado rápidamente.

El gasto de los hogares mide el cambio en el valor ajustado a la inflación de todos los gastos de los consumidores. Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: