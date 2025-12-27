La Proporción de Solicitantes de Empleo refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral japonés. Los indicadores se publican cada mes. Este índice se usa para evaluar de manera integral el mercado laboral y el desarrollo económico nacional.

El coeficiente representa la proporción de solicitantes de empleo con respecto a las ofertas de trabajo. Se trata de un indicador de la salud del empleo en el marco de la economía. Es un indicador representativo de la situación de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que los datos del indicador se limitan a la contratación y la búsqueda de empleo a través de la Oficina de Seguridad del Empleo Público, y que los nuevos graduados quedan excluidos del cálculo.

Un valor superior a lo esperado se considera positivo para el JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

En Japón, existe una clara diferencia entre los recién graduados y el reclutamiento a mitad de carrera, y muchas empresas tienden a preferir a los recién graduados. Esto se explica por el hecho de que las empresas japonesas han mantenido los empleos de por vida durante mucho tiempo, y se caracterizan por el hecho de que es fácil hacer que los nuevos graduados sean compatibles con la cultura corporativa.

Se dice que en Japón hay escasez de mano de obra, pero los salarios para el reclutamiento no aumentan necesariamente. A pesar de que el pago de horas extras con frecuencia no se realiza de manera justa en Japón, muchos japoneses no hacen huelga ni cambian de trabajo. Esto se debe a la creencia común de que no es bueno cambiar de trabajo con frecuencia.

Gráfico de los últimos valores: