La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) publica estos informes de Compromisos de Comerciantes (COT) sobre la dinámica del mercado del gas natural. Los informes de COT caracterizan el interés abierto en futuros y opciones de gas natural en mercados de futuros donde 20 o más operadores mantienen posiciones iguales o superiores a los niveles de información establecidos por la CFTC.

Los informes de COT sobre gas natural se basan en los datos de posición de las compañías informantes. Los datos de posición ofrecidos por las compañías informantes se basan en la clasificación efectuada por los comerciantes de gas natural con respecto a su propósito comercial predominante. Informan sobre el formulario 40 de CFTC, en el que se clasifican en una de las cuatro categorías: Productor/Comerciante/Procesador/Usuario, Intercambiadores, Dinero gestionado u Otros informes. El personal de CFTC solo realiza una verificación de viabilidad porque no conocen las razones específicas de las posiciones de gas natural de los comerciantes, y por lo tanto esta información no juega un papel en la definición de la clasificación de los comerciantes. No obstante, debemos recordar que los comerciantes pueden informar con diferentes propósitos comerciales para productos distintos y, por consiguiente, un comerciante de gas natural puede tener diferentes clasificaciones para los otros productos. Sin embargo, para uno de los informes, Traders in Financial Futures, los tráders se clasifican en la misma categoría para todos los productos. Debido a restricciones legales (datos de la Sección 8 del CEA y prácticas comerciales confidenciales), la CFTC no publica información sobre cómo se clasifican los comerciantes individuales de gas natural en los informes de COT.

En general, la CFTC obtiene de las distintas unidades informantes los datos requeridos para el comercio de gas natural el martes por la mañana. Estos son revisados y publicados el último día hábil de la misma semana, generalmente el viernes, a las 15:30. El CFTC luego recibe los datos requeridos de las diversas unidades de informes el miércoles por la mañana.

Estos informes se pueden utilizar para comprobar el estado de ánimo en el mercado del gas natural y predecir si el mercado se encontrará más del lado del comprador o del vendedor. El volumen también se puede analizar para valorar la fuerza de una tendencia o cambio de tendencia, por ejemplo.

Gráfico de los últimos valores: