Cambio en la producción de combustible destilado en EE.UU. de EIA (EIA United States Distillate Fuel Production Change)
|Baja
|N/D
|0.321 M
|
-0.228 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio en la Producción de Combustible Destilado de la Administración de Información sobre Energía (EIA) muestra la intensidad del refinado estadounidense durante la semana pasada. El combustible y los aceites destilados son componentes producidos en las operaciones de destilación convencionales. Incluyen varios tipos de combustibles diesel y aceites combustibles. El combustible diesel se utiliza para automóviles, locomotoras ferroviarias y maquinaria agrícola. Los aceites combustibles se usan para calentar edificios y para generar electricidad.
El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.
La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.
El cambio en la producción de combustible destilado caracteriza la intensidad de la demanda estadounidense de productos derivados del petróleo. Las fluctuaciones estacionales del indicador son altas: el uso de destilados en verano como combustible para el transporte de maquinaria agrícola incrementa el indicador. Sin embargo, las lecturas tienen un efecto débil en los precios del petróleo. Los economistas analizan las lecturas solo en conjunto con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en la producción de combustible destilado en EE.UU. de EIA (EIA United States Distillate Fuel Production Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
