Las Ventas Minoristas m/m reflejan el cambio en las ventas minoristas de EE.UU. en el mes reportado en comparación con el anterior. El cálculo tiene en cuenta dos tipos de empresas minoristas: tiendas con puntos fijos de venta y sin ellos (utilizando catálogos impresos y electrónicos, estands móviles, ventas en el hogar, máquinas expendedoras, etcétera).

El indicador se calcula usando como base una encuesta escrita realizada a aproximadamente 12,000 minoristas de todo tipo y tamaño en todo el país. La muestra se actualiza trimestralmente para incluir nuevas empresas emergentes y excluir las desaparecidas.

El indicador tiene una alta volatilidad estacional: pues el 20% de todas las ventas minoristas se producen en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es por eso que los economistas interpretan una versión del indicador ajustada estacionalmente, en lugar de la versión "bruta".

Los analistas usan ampliamente el indicador para evaluar las condiciones de la economía de la nación.

La Oficina de Análisis Económico utiliza esta información en el cálculo del PIB.

La Oficina de Estadísticas Laborales aplica los datos de las ventas minoristas al preparar los índices de precios al consumidor.

La Fed usa este indicador para evaluar la estructura del gasto del consumidor en el contexto de la actividad económica general.

Los inversores usan la información en la evaluación de la actividad del cliente.

La publicación del informe de ventas minoristas puede influir en las cotizaciones del dólar. Una desaceleración en el crecimiento de las ventas minoristas muestra que los consumidores han reducido su nivel de gasto. Esto puede conducir a una disminución en la actividad económica y tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar.

