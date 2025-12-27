El Índice de Precios de Bienes Importados a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios adquiridos en los EE.UU. pero producidos fuera del país, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La mayor parte de los datos sobre los precios se recopila en una encuesta realizada a los importadores estadounidenses. El 25% de los bienes y servicios utilizados en el cálculo de la cesta son revisados dos veces al año. Tal revisión permite tener en cuenta la aparición de nuevos bienes en el mercado y la reducción de la proporción relativa de los bienes existentes en el volumen de negocios del comercio. Los pesos se dan a todas las posiciones en el cálculo del índice. El índice no está ajustado estacionalmente. Por eso los analistas normalmente miden los cambios del índice a lo largo de varios meses, para obtener una interpretación adecuada.

El cálculo del índice incluye todos los bienes, con la excepción de mercancías militares, obras de arte, artículos usados, donaciones caritativas, equipos ferroviarios y ciertos tipos de importaciones (equipo de capital personalizado). El transporte aéreo de carga y pasajeros se incluye en el cálculo del índice.

El Índice de Precios de Bienes Importados se utiliza como deflactor para preparar las estadísticas del comercio nacional. Los economistas usan el índice para predecir la inflación a corto plazo. El índice también se usa para evaluar el cambio en la estructura de los flujos comerciales.

El impacto del índice en las cotizaciones del dólar se relaciona con la evaluación de la inflación. En general, su crecimiento se considera positivo para el dólar.

