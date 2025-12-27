El Cambio en las Reservas de Crudo de la EIA está incluido en el informe semanal emitido por la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU. Muestra el número de barriles de petróleo comercial en poder de las empresas estadounidenses.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.

El informe se basa en los datos presentados por todas las empresas capaces de almacenar al menos 1000 barriles de petróleo crudo. Incluyen:

Todas las empresas de oleoductos (locales y estatales), incluidas los oleoductos interestatales, nacionales y locales

Los productores de petróleo crudo (compañías petroleras)

Los operadores de terminales

Los almacenamientos de petróleo crudo (excepto refinerías)

Las compañías que transportan petróleo crudo desde Alaska por agua a otros estados y al Distrito de Columbia

El aumento de las existencias de petróleo crudo de los Estados Unidos puede indicar una disminución en la demanda de petróleo crudo o un aumento en la producción. Tal aumento afecta negativamente los precios mundiales del petróleo, aunque se trata de un efecto a corto plazo. La tendencia a la baja solo se forma en el mercado si las existencias de petróleo crudo aumentan constantemente durante varias semanas seguidas.

