El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Corea del Sur de Markit caracteriza el entorno de los negocios en el sector industrial surcoreano. El indicador se calcula mensualmente con la ayuda de varias encuestas realizadas a los gerentes de las compañías manufactureras, que incluyen puntos como los nuevos pedidos, las ventas, los inventarios, los proveedores y las perspectivas de la industria. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Corea del Sur de S&P Global (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).