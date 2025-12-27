CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

Italia
EUR, Euro
S&P Global
Negocios
Media 55.0 52.7
54.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
53.8
55.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios es publicado mensualmente por IHS Markit usando como base los datos recopilados a través de encuestas realizadas a los gerentes de compras empleados en compañías del sector servicios.

El PMI del Sector Servicios de Markit solo incluye información de empresas privadas. Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que describen los principales parámetros de su trabajo:

  • Producción
  • Nuevos pedidos
  • Atrasos
  • Precios pagados (por materiales, servicios y bienes comprados en el proceso de producción)
  • Precios recibidos
  • Tiempos de entrega de los proveedores
  • Inventarios
  • Empleo
  • Producción futura

Se pide a los encuestados que ofrezcan una estimación relativa, indicando si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan a partir de estas respuestas. Asimismo, estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

Este índice tiene un valor de referencia de 50.0. Cuando los valores están por encima de este umbral, estos indican que hay una expansión del sector industrial. Cuando los valores están por debajo de este umbral, estos indican que hay una contracción del sector industrial.

Se considera que los gerentes de compras se encuentran entre los primeros en ver los cambios en el sentimiento de la industria y, por consiguiente, se considera que el PMI presenta cifras esenciales y ofrece información sobre otros factores económicos clave como el PIB, la inflación, el empleo, etcétera.

Si el valor publicado es superior al esperado, se podría presuponer una apreciación del euro. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.

Si el valor publicado es inferior al esperado, se podría presuponer que el euro se depreciará.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
55.0
52.7
54.0
oct 2025
54.0
51.7
52.5
sept 2025
52.5
51.7
51.5
ago 2025
51.5
52.1
52.3
jul 2025
52.3
52.4
52.1
jun 2025
52.1
52.6
53.2
may 2025
53.2
52.7
52.9
abr 2025
52.9
52.6
52.0
mar 2025
52.0
52.5
53.0
feb 2025
53.0
50.6
50.4
ene 2025
50.4
50.5
50.7
dic 2024
50.7
50.5
49.2
nov 2024
49.2
51.1
52.4
oct 2024
52.4
50.8
50.5
sept 2024
50.5
51.2
51.4
ago 2024
51.4
51.9
51.7
jul 2024
51.7
52.5
53.7
jun 2024
53.7
52.6
54.2
may 2024
54.2
52.8
54.3
abr 2024
54.3
54.2
54.6
mar 2024
54.6
53.3
52.2
feb 2024
52.2
49.3
51.2
ene 2024
51.2
49.9
49.8
dic 2023
49.8
48.6
49.5
nov 2023
49.5
48.8
47.7
oct 2023
47.7
49.8
49.9
sept 2023
49.9
50.6
49.8
ago 2023
49.8
51.9
51.5
jul 2023
51.5
53.1
52.2
jun 2023
52.2
55.8
54.0
may 2023
54.0
53.7
57.6
abr 2023
57.6
53.7
55.7
mar 2023
55.7
51.4
51.6
feb 2023
51.6
50.6
51.2
ene 2023
51.2
49.7
49.9
dic 2022
49.9
47.6
49.5
nov 2022
49.5
47.6
46.4
oct 2022
46.4
49.6
48.8
sept 2022
48.8
49.5
50.5
ago 2022
50.5
50.0
48.4
jul 2022
48.4
52.7
51.6
jun 2022
51.6
54.7
53.7
may 2022
53.7
54.0
55.7
abr 2022
55.7
52.5
52.1
mar 2022
52.1
50.7
52.8
feb 2022
52.8
50.7
48.5
ene 2022
48.5
54.5
53.0
dic 2021
53.0
54.2
55.9
nov 2021
55.9
54.0
52.4
oct 2021
52.4
56.8
55.5
