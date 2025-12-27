Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|55.0
|52.7
|
54.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|53.8
|
55.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios es publicado mensualmente por IHS Markit usando como base los datos recopilados a través de encuestas realizadas a los gerentes de compras empleados en compañías del sector servicios.
El PMI del Sector Servicios de Markit solo incluye información de empresas privadas. Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que describen los principales parámetros de su trabajo:
- Producción
- Nuevos pedidos
- Atrasos
- Precios pagados (por materiales, servicios y bienes comprados en el proceso de producción)
- Precios recibidos
- Tiempos de entrega de los proveedores
- Inventarios
- Empleo
- Producción futura
Se pide a los encuestados que ofrezcan una estimación relativa, indicando si los parámetros anteriores han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan a partir de estas respuestas. Asimismo, estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.
Este índice tiene un valor de referencia de 50.0. Cuando los valores están por encima de este umbral, estos indican que hay una expansión del sector industrial. Cuando los valores están por debajo de este umbral, estos indican que hay una contracción del sector industrial.
Se considera que los gerentes de compras se encuentran entre los primeros en ver los cambios en el sentimiento de la industria y, por consiguiente, se considera que el PMI presenta cifras esenciales y ofrece información sobre otros factores económicos clave como el PIB, la inflación, el empleo, etcétera.
Si el valor publicado es superior al esperado, se podría presuponer una apreciación del euro. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.
Si el valor publicado es inferior al esperado, se podría presuponer que el euro se depreciará.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
