Calendario económico
Calendario económico e indicadores de la Unión Europea
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.2%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.4%
|oct 2025
|6.4%
|Mensual
|IPC Básico a/a
|2.4%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|Decisión de la Tasa de Interés del BCE
|2.15%
|2.15%
|Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales
|€18.4 B
|oct 2025
|€18.4 B
|Mensual
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.29 20:30, EUR, Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC
2026.01.02 09:00, EUR, Masa Monetaria M3 del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos para Hogares del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos para Empresas no Financieras del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos del Sector Privado del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|1.4%
|3 T 2025
|1.5%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.2%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio de empleo a/a
|0.5%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Cambio de empleo t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Costes Salariales a/a
|3.0%
|3 T 2025
|3.7%
|Trimestral
|Nivel de Empleo
|172.049 M
|3 T 2025
|171.840 M
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.4%
|oct 2025
|6.4%
|Mensual
|Índice de Coste Laboral
|3.3%
|3 T 2025
|3.9%
|Trimestral
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|CPI Básico m/m
|-0.5%
|nov 2025
|-0.5%
|Mensual
|IPC Básico
|122.67
|nov 2025
|122.67
|Mensual
|IPC Básico a/a
|2.4%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|IPC a/a
|2.1%
|nov 2025
|2.2%
|Mensual
|IPC excl. Energía y Comida no Procesada a/a
|2.4%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|IPC excl. Energía y Comida no Procesada m/m
|-0.4%
|nov 2025
|-0.4%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.3%
|nov 2025
|-0.3%
|Mensual
|PPI m/m
|0.1%
|oct 2025
|-0.1%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor
|129.33
|nov 2025
|129.35
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor excl. el Tabaco a/a
|2.1%
|nov 2025
|2.1%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor excl. el Tabaco m/m
|-0.3%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-0.5%
|oct 2025
|-0.2%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Activos de Reserva Oficiales
|€1754.630 B
|nov 2025
|€1709.780 B
|Mensual
|Decisión de la Tasa de Interés del BCE
|2.15%
|2.15%
|Decisión del Tipo de Depósito del BCE
|2.00%
|2.00%
|Decisión sobre la Tasa de Facilidad Marginal de Crédito del BCE
|2.40%
|2.40%
|Masa Monetaria M3 del BCE a/a
|N/D
|oct 2025
|2.8%
|Mensual
|Operaciones Programadas de Financiación a Plazo más Largo del BCE
|€51.970 B
|€97.570 B
|Préstamos del Sector Privado del BCE a/a
|N/D
|oct 2025
|2.8%
|Mensual
|Préstamos para Empresas no Financieras del BCE a/a
|N/D
|oct 2025
|2.9%
|Mensual
|Préstamos para Hogares del BCE a/a
|N/D
|oct 2025
|2.6%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|€14.0 B
|oct 2025
|€18.0 B
|Mensual
|Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales
|€18.4 B
|oct 2025
|€18.4 B
|Mensual
|Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales
|N/D
|oct 2025
|Mensual
|Cuenta corriente
|N/D
|oct 2025
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Confianza del Inversor de Sentix
|-6.2
|dic 2025
|-7.4
|Mensual
|Expectativas de Precios de Venta de la Industria
|9.9
|nov 2025
|7.8
|Mensual
|Indicador de Confianza Industrial
|-9.3
|nov 2025
|-8.5
|Mensual
|Indicador del Clima Empresarial
|-0.66
|nov 2025
|-0.47
|Mensual
|Indicador del Sentimiento Económico
|97.0
|nov 2025
|96.8
|Mensual
|Indicador del Sentimiento servicios
|5.7
|nov 2025
|4.2
|Mensual
|PMI de Compuesto de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|52.8
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|49.6
|Mensual
|PMI de la Construcción de S&P Global
|45.4
|nov 2025
|44.0
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|53.6
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|0.8%
|oct 2025
|0.2%
|Mensual
|Producción de la Construcción a/a
|0.5%
|oct 2025
|-0.4%
|Mensual
|Producción de la Construcción m/m
|0.9%
|oct 2025
|-0.6%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|2.0%
|oct 2025
|1.2%
|Mensual
|Índice de Sentimiento Económico ZEW
|33.7
|dic 2025
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Expectativas de Precios al Consumidor
|23.1
|nov 2025
|21.9
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|0.0%
|oct 2025
|0.1%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.5%
|oct 2025
|1.2%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|-14.6
|dic 2025
|-14.2
|Mensual