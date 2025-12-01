CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de la Unión Europea

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.2% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.4% oct 2025 6.4% Mensual
IPC Básico a/a 2.4% nov 2025 2.4% Mensual
Decisión de la Tasa de Interés del BCE 2.15% 2.15%
Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales €​18.4 B oct 2025 €​18.4 B Mensual

2025.12.29 20:30, EUR, Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC
2026.01.02 09:00, EUR, Masa Monetaria M3 del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos para Hogares del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos para Empresas no Financieras del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, Préstamos del Sector Privado del BCE a/a
2026.01.02 09:00, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 1.4% 3 T 2025 1.5% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.2% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio de empleo a/a 0.5% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Cambio de empleo t/t 0.1% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Costes Salariales a/a 3.0% 3 T 2025 3.7% Trimestral
Nivel de Empleo 172.049 M 3 T 2025 171.840 M Trimestral
Tasa de Desempleo 6.4% oct 2025 6.4% Mensual
Índice de Coste Laboral 3.3% 3 T 2025 3.9% Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m -0.5% nov 2025 -0.5% Mensual
IPC Básico 122.67 nov 2025 122.67 Mensual
IPC Básico a/a 2.4% nov 2025 2.4% Mensual
IPC a/a 2.1% nov 2025 2.2% Mensual
IPC excl. Energía y Comida no Procesada a/a 2.4% nov 2025 2.4% Mensual
IPC excl. Energía y Comida no Procesada m/m -0.4% nov 2025 -0.4% Mensual
IPC m/m -0.3% nov 2025 -0.3% Mensual
PPI m/m 0.1% oct 2025 -0.1% Mensual
Índice de Precios al Consumidor 129.33 nov 2025 129.35 Mensual
Índice de Precios al Consumidor excl. el Tabaco a/a 2.1% nov 2025 2.1% Mensual
Índice de Precios al Consumidor excl. el Tabaco m/m -0.3% nov 2025 0.2% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -0.5% oct 2025 -0.2% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Activos de Reserva Oficiales €​1754.630 B nov 2025 €​1709.780 B Mensual
Decisión de la Tasa de Interés del BCE 2.15% 2.15%
Decisión del Tipo de Depósito del BCE 2.00% 2.00%
Decisión sobre la Tasa de Facilidad Marginal de Crédito del BCE 2.40% 2.40%
Masa Monetaria M3 del BCE a/a N/D oct 2025 2.8% Mensual
Operaciones Programadas de Financiación a Plazo más Largo del BCE €​51.970 B €​97.570 B
Préstamos del Sector Privado del BCE a/a N/D oct 2025 2.8% Mensual
Préstamos para Empresas no Financieras del BCE a/a N/D oct 2025 2.9% Mensual
Préstamos para Hogares del BCE a/a N/D oct 2025 2.6% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial €​14.0 B oct 2025 €​18.0 B Mensual
Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales €​18.4 B oct 2025 €​18.4 B Mensual
Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales N/D oct 2025 Mensual
Cuenta corriente N/D oct 2025 Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Confianza del Inversor de Sentix -6.2 dic 2025 -7.4 Mensual
Expectativas de Precios de Venta de la Industria 9.9 nov 2025 7.8 Mensual
Indicador de Confianza Industrial -9.3 nov 2025 -8.5 Mensual
Indicador del Clima Empresarial -0.66 nov 2025 -0.47 Mensual
Indicador del Sentimiento Económico 97.0 nov 2025 96.8 Mensual
Indicador del Sentimiento servicios 5.7 nov 2025 4.2 Mensual
PMI de Compuesto de S&P Global N/D dic 2025 52.8 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global N/D dic 2025 49.6 Mensual
PMI de la Construcción de S&P Global 45.4 nov 2025 44.0 Mensual
PMI de servicios de S&P Global N/D dic 2025 53.6 Mensual
Producción Industrial m/m 0.8% oct 2025 0.2% Mensual
Producción de la Construcción a/a 0.5% oct 2025 -0.4% Mensual
Producción de la Construcción m/m 0.9% oct 2025 -0.6% Mensual
Producción industrial a/a 2.0% oct 2025 1.2% Mensual
Índice de Sentimiento Económico ZEW 33.7 dic 2025 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Expectativas de Precios al Consumidor 23.1 nov 2025 21.9 Mensual
Ventas Minoristas m/m 0.0% oct 2025 0.1% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.5% oct 2025 1.2% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor -14.6 dic 2025 -14.2 Mensual