El Indicador de Cambio en las Importaciones de Petróleo Crudo de la Administración de Información sobre Energía (EIA) muestra si las importaciones de petróleo crudo en la última semana han aumentado o disminuido.

El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.

La información sobre la importación de petróleo crudo es suministrada por todos los consignatarios de petróleo que importan petróleo crudo a los siguientes territorios:

Los 50 estados y el Distrito de Columbia

Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y otros territorios de los EE.UU.

Las zonas de comercio exterior ubicadas en los 50 estados y el Distrito de Columbia

Desde Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y otros territorios de EE. UU., hasta los 50 estados y el Distrito de Columbia

Los cambios en las importaciones de petróleo crudo caracterizan la demanda de petróleo crudo y los productos derivados del mismo. El índice puede afectar a las cotizaciones del crudo, pero esta volatilidad suele ser a corto plazo e insignificante. El indicador se interpreta en combinación con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia.

Gráfico de los últimos valores: