Calendario económico
Cambio en la importación de petróleo en EE.UU. de EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)
|Baja
|N/D
|0.548 M
|
-0.719 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Cambio en las Importaciones de Petróleo Crudo de la Administración de Información sobre Energía (EIA) muestra si las importaciones de petróleo crudo en la última semana han aumentado o disminuido.
El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.
La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.
La información sobre la importación de petróleo crudo es suministrada por todos los consignatarios de petróleo que importan petróleo crudo a los siguientes territorios:
- Los 50 estados y el Distrito de Columbia
- Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y otros territorios de los EE.UU.
- Las zonas de comercio exterior ubicadas en los 50 estados y el Distrito de Columbia
- Desde Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y otros territorios de EE. UU., hasta los 50 estados y el Distrito de Columbia
Los cambios en las importaciones de petróleo crudo caracterizan la demanda de petróleo crudo y los productos derivados del mismo. El índice puede afectar a las cotizaciones del crudo, pero esta volatilidad suele ser a corto plazo e insignificante. El indicador se interpreta en combinación con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en la importación de petróleo en EE.UU. de EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress