El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido sobre los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la manufactura y los servicios. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en aproximadamente 1000 empresas privadas del sector manufacturero.

A menudo, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en notar tales cambios. La muestra de la encuesta se elige de manera que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

A diferencia del PMI publicado por el ISM, el PMI de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que evalúan los parámetros básicos de su trabajo: los precios recibidos y pagados, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. Los participantes de la encuesta valoran de forma relativa si las cifras han aumentado, disminuido o permanecido sin cambios. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

Cada respuesta se pondera de acuerdo con el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o a los servicios del subsector al que pertenece. Por lo tanto, las compañías más grandes realizan una mayor contribución al cálculo del indicador.

La versión completa del informe incluye subíndices individuales, que caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Los subíndices se calculan de forma separada para los diferentes sectores (se usa la clasificación NAICS).

El índice se ajusta estacionalmente. A las empresas encuestadas se les asignan pesos individuales. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas por debajo de 50 denotan un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI es uno de los índices más populares, por lo que los analistas lo monitorean muy de cerca. Proporciona información operativa que abarca la actividad comercial en todo el sector privado de los EE.UU. Se interpreta como un indicador avanzado referente a la producción y la inflación. El crecimiento del PMI del sector servicios indica la presencia de condiciones favorables en el mercado y puede verse como positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: