CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Construcción de Alemania de S&P Global (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 45.2
42.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
45.2
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El PMI (Índice de Gerentes de Compras) de la Construcción de Alemania es reunido y publicado por IHS Markit. El indicador muestra el nivel de actividad de los gerentes de compras del sector de la construcción en el país.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

El cálculo del índice se basa en los datos reunidos a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras en más de 150 empresas de construcción de Alemania con una gran contribución al PIB. Los gerentes deben describir las condiciones comerciales y económicas actuales en el sector de la construcción nacional. El cuestionario abarca las siguientes variables económicas:

  • La actividad empresarial general
  • La actividad en la construcción de viviendas
  • La actividad de la construcción comercial
  • La actividad de la ingeniería civil
  • Los nuevos pedidos
  • El empleo
  • El número de compras
  • Los tiempos de entrega de los proveedores
  • Los precios de los insumos
  • El trabajo con subcontratistas (actividad, disponibilidad, tarifas, calidad)
  • La producción futura a corto plazo

Los participantes en la encuesta ofrecen estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o permanecen sin cambios. El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Los valores superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la construcción. Se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector de la construcción y la inflación. Un aumento del PMI de la Construcción indica que las condiciones de mercado son favorables y puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Construcción de Alemania de S&P Global (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
45.2
42.8
oct 2025
42.8
46.2
sept 2025
46.2
46.0
ago 2025
46.0
46.3
jul 2025
46.3
44.8
jun 2025
44.8
44.4
may 2025
44.4
45.1
abr 2025
45.1
40.3
mar 2025
40.3
41.2
feb 2025
41.2
42.5
ene 2025
42.5
37.8
dic 2024
37.8
38.0
nov 2024
38.0
40.2
oct 2024
40.2
41.7
sept 2024
41.7
38.9
ago 2024
38.9
40.0
jul 2024
40.0
39.7
jun 2024
39.7
38.5
may 2024
38.5
37.5
abr 2024
37.5
38.3
mar 2024
38.3
39.1
feb 2024
39.1
36.3
ene 2024
36.3
37.0
dic 2023
37.0
36.2
nov 2023
36.2
38.3
oct 2023
38.3
39.3
sept 2023
39.3
41.5
ago 2023
41.5
41.0
jul 2023
41.0
41.4
jun 2023
41.4
43.9
may 2023
43.9
42.0
abr 2023
42.0
42.9
mar 2023
42.9
48.6
feb 2023
48.6
43.3
ene 2023
43.3
41.7
dic 2022
41.7
41.5
nov 2022
41.5
43.8
oct 2022
43.8
41.8
sept 2022
41.8
42.6
ago 2022
42.6
43.7
jul 2022
43.7
45.9
jun 2022
45.9
45.4
may 2022
45.4
46.0
abr 2022
46.0
50.9
mar 2022
50.9
54.9
feb 2022
54.9
54.4
ene 2022
54.4
48.2
dic 2021
48.2
47.9
nov 2021
47.9
47.7
oct 2021
47.7
47.1
12
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración