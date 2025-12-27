Calendario económico
Inventarios de las empresas en EE.UU. m/m (United States Business Inventories m/m)
|Media
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.1%
|
0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Inventarios de las Empresas m/m reflejan un cambio en los inventarios de los fabricantes, minoristas y mayoristas de todo el país en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador refleja la cantidad de productos disponibles para vender a otras empresas y/o consumidores finales.
Los datos se calculan usando como base una encuesta realizada a minoristas, mayoristas y fabricantes sobre los resultados del inventario al final del mes reportado.
Si se monitorea en paralelo con el índice de ventas, el indicador permite pronosticar la producción a corto plazo. Los inversores usan este indicador para pronosticar la futura demanda de bienes. Por ejemplo, si los inventarios crecen más despacio que las ventas, entonces la demanda crecerá, lo que puede estimular el crecimiento económico. La situación opuesta puede conducir a una desaceleración en la producción.
La Oficina de Análisis Económico utiliza los datos a la hora de calcular el PIB y los principales indicadores económicos.
La influencia en las lecturas de las cotizaciones del dólar depende de los indicadores que las acompañan (ventas, índice de precios, etcétera).
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inventarios de las empresas en EE.UU. m/m (United States Business Inventories m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress