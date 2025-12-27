Los Inventarios de las Empresas m/m reflejan un cambio en los inventarios de los fabricantes, minoristas y mayoristas de todo el país en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador refleja la cantidad de productos disponibles para vender a otras empresas y/o consumidores finales.

Los datos se calculan usando como base una encuesta realizada a minoristas, mayoristas y fabricantes sobre los resultados del inventario al final del mes reportado.

Si se monitorea en paralelo con el índice de ventas, el indicador permite pronosticar la producción a corto plazo. Los inversores usan este indicador para pronosticar la futura demanda de bienes. Por ejemplo, si los inventarios crecen más despacio que las ventas, entonces la demanda crecerá, lo que puede estimular el crecimiento económico. La situación opuesta puede conducir a una desaceleración en la producción.

La Oficina de Análisis Económico utiliza los datos a la hora de calcular el PIB y los principales indicadores económicos.

La influencia en las lecturas de las cotizaciones del dólar depende de los indicadores que las acompañan (ventas, índice de precios, etcétera).

Gráfico de los últimos valores: