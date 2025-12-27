CalendarioSecciones

Índice de Precios al Productor (PPI) de China a/a (China Producer Price Index (PPI) y/y)

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
Oficina Nacional de Estadísticas (National Bureau of Statistics)
Sector:
Precios
Media -2.2% -2.2%
-2.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Productor de China (IPP) a/a muestra los cambios en el valor de los productos manufacturados desde el punto de vista del productor, en el mes especificado comparado con el mismo mes del año anterior. El índice consta de dos subíndices:

  • El índice de precios al productor refleja el cambio en el precio obtenido por el fabricante por su producto durante la primera venta;
  • El índice del precio de compra refleja el cambio en los precios de los bienes adquiridos por el fabricante, así como los recursos intermediarios del proceso de producción (como combustibles, energía, metal, materias primas químicas, madera, materiales de construcción, telas, etcétera).

Por lo tanto, el IPP refleja el cambio neto en el valor de los bienes fabricados en China desde el punto de vista del productor, ajustado por los cambios en los costes de la compañía durante la producción.

El cálculo del índice de precios al productor cubre los precios de más de 20,000 tipos de productos de 1638 categorías. El índice de precios de compra tiene en cuenta más de 10,000 clases de productos, clasificados en 900 subclases. El índice general abarca toda la industria nacional de acuerdo con una clasificación industrial única del país.

Los precios de cálculo del índice se reúnen a partir de una encuesta realizada a grandes empresas (con un ingreso operativo anual de 20 millones de yuanes o más) y empresas típicas (con un ingreso operativo anual inferior a 20 millones de yuanes). La muestra estadística incluye alrededor de 50,000 empresas de más de 400 ciudades.

El índice de precios al productor se considera un indicador avanzado de los precios al consumidor y, por lo tanto, de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor crecen, es de esperar que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados. El Banco Popular de China analiza el IPP a la hora de preparar los pronósticos de la inflación.

El crecimiento del IPP puede tener un efecto positivo en el yuan, a menos que se desarrolle una hiperinflación en el país.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (PPI) de China a/a (China Producer Price Index (PPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-2.2%
-2.2%
-2.1%
oct 2025
-2.1%
-2.0%
-2.3%
sept 2025
-2.3%
-2.2%
-2.9%
ago 2025
-2.9%
-3.0%
-3.6%
jul 2025
-3.6%
-3.3%
-3.6%
jun 2025
-3.6%
-4.0%
-3.3%
may 2025
-3.3%
-3.3%
-2.7%
abr 2025
-2.7%
-2.8%
-2.5%
mar 2025
-2.5%
-1.8%
-2.2%
feb 2025
-2.2%
-2.4%
-2.3%
ene 2025
-2.3%
-2.5%
-2.3%
dic 2024
-2.3%
-1.9%
-2.5%
nov 2024
-2.5%
-2.2%
-2.9%
oct 2024
-2.9%
-3.3%
-2.8%
sept 2024
-2.8%
-2.9%
-1.8%
ago 2024
-1.8%
-1.3%
-0.8%
jul 2024
-0.8%
-1.1%
-0.8%
jun 2024
-0.8%
-0.7%
-1.4%
may 2024
-1.4%
-1.8%
-2.5%
abr 2024
-2.5%
-2.4%
-2.8%
mar 2024
-2.8%
-1.2%
-2.7%
feb 2024
-2.7%
-2.1%
-2.5%
ene 2024
-2.5%
-3.5%
-2.7%
dic 2023
-2.7%
-3.7%
-3.0%
nov 2023
-3.0%
-3.6%
-2.6%
oct 2023
-2.6%
-3.0%
-2.5%
sept 2023
-2.5%
-1.5%
-3.0%
ago 2023
-3.0%
-3.3%
-4.4%
jul 2023
-4.4%
-6.8%
-5.4%
jun 2023
-5.4%
-6.2%
-4.6%
may 2023
-4.6%
-3.9%
-3.6%
abr 2023
-3.6%
-1.7%
-2.5%
mar 2023
-2.5%
-1.7%
-1.4%
feb 2023
-1.4%
-2.9%
-0.8%
ene 2023
-0.8%
-1.2%
-0.7%
dic 2022
-0.7%
-0.6%
-1.3%
nov 2022
-1.3%
-1.5%
-1.3%
oct 2022
-1.3%
-1.1%
0.9%
sept 2022
0.9%
0.2%
2.3%
ago 2022
2.3%
2.4%
4.2%
jul 2022
4.2%
8.0%
6.1%
jun 2022
6.1%
4.6%
6.4%
may 2022
6.4%
6.5%
8.0%
abr 2022
8.0%
6.5%
8.3%
mar 2022
8.3%
10.4%
8.8%
feb 2022
8.8%
10.6%
9.1%
ene 2022
9.1%
8.7%
10.3%
dic 2021
10.3%
11.7%
12.9%
nov 2021
12.9%
14.7%
13.5%
oct 2021
13.5%
11.4%
10.7%
