El Índice de Precios al Productor de China (IPP) a/a muestra los cambios en el valor de los productos manufacturados desde el punto de vista del productor, en el mes especificado comparado con el mismo mes del año anterior. El índice consta de dos subíndices:

El índice de precios al productor refleja el cambio en el precio obtenido por el fabricante por su producto durante la primera venta;

El índice del precio de compra refleja el cambio en los precios de los bienes adquiridos por el fabricante, así como los recursos intermediarios del proceso de producción (como combustibles, energía, metal, materias primas químicas, madera, materiales de construcción, telas, etcétera).

Por lo tanto, el IPP refleja el cambio neto en el valor de los bienes fabricados en China desde el punto de vista del productor, ajustado por los cambios en los costes de la compañía durante la producción.

El cálculo del índice de precios al productor cubre los precios de más de 20,000 tipos de productos de 1638 categorías. El índice de precios de compra tiene en cuenta más de 10,000 clases de productos, clasificados en 900 subclases. El índice general abarca toda la industria nacional de acuerdo con una clasificación industrial única del país.

Los precios de cálculo del índice se reúnen a partir de una encuesta realizada a grandes empresas (con un ingreso operativo anual de 20 millones de yuanes o más) y empresas típicas (con un ingreso operativo anual inferior a 20 millones de yuanes). La muestra estadística incluye alrededor de 50,000 empresas de más de 400 ciudades.

El índice de precios al productor se considera un indicador avanzado de los precios al consumidor y, por lo tanto, de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor crecen, es de esperar que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados. El Banco Popular de China analiza el IPP a la hora de preparar los pronósticos de la inflación.

El crecimiento del IPP puede tener un efecto positivo en el yuan, a menos que se desarrolle una hiperinflación en el país.

Gráfico de los últimos valores: