Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de México de S&P Global (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 47.3 48.6
49.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
46.7
47.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI de la Industria Manufacturera representa el cambio en las condiciones de los negocios en la industria mexicana en el mes reportado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de empresas privadas del sector manufacturero. A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. El índice refleja las condiciones de los negocios en el sector manufacturero, y caracteriza el estado de la industria. Los valores por encima de 50 indican el crecimiento del sector y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de México de S&P Global (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
47.3
48.6
49.5
oct 2025
49.5
48.7
49.6
sept 2025
49.6
50.1
50.2
ago 2025
50.2
49.6
49.1
jul 2025
49.1
43.8
46.3
jun 2025
46.3
48.3
46.7
may 2025
46.7
43.5
44.8
abr 2025
44.8
47.5
46.5
mar 2025
46.5
47.0
47.6
feb 2025
47.6
50.6
49.1
ene 2025
49.1
49.2
49.8
dic 2024
49.8
47.9
49.9
nov 2024
49.9
50.3
48.4
oct 2024
48.4
49.4
47.3
sept 2024
47.3
47.8
48.5
ago 2024
48.5
51.4
49.6
jul 2024
49.6
50.0
51.1
jun 2024
51.1
51.9
51.0
may 2024
51.0
51.9
51.0
abr 2024
51.0
52.0
52.2
mar 2024
52.2
51.8
52.3
feb 2024
52.3
51.8
50.2
ene 2024
50.2
51.8
52.0
dic 2023
52.0
51.7
52.5
nov 2023
52.5
51.5
52.1
oct 2023
52.1
51.5
49.8
sept 2023
49.8
52.2
51.2
ago 2023
51.2
52.1
53.2
jul 2023
53.2
50.7
50.9
jun 2023
50.9
50.8
50.5
may 2023
50.5
51.0
51.1
abr 2023
51.1
51.0
51.0
mar 2023
51.0
49.9
51.0
feb 2023
51.0
50.1
48.9
ene 2023
48.9
50.9
51.3
dic 2022
51.3
50.4
50.6
nov 2022
50.6
50.3
50.3
oct 2022
50.3
49.4
50.3
sept 2022
50.3
48.4
48.5
ago 2022
48.5
50.3
48.5
jul 2022
48.5
51.4
52.2
jun 2022
52.2
49.9
50.6
may 2022
50.6
49.2
49.3
abr 2022
49.3
48.6
49.2
mar 2022
49.2
47.0
48.0
feb 2022
48.0
47.7
46.1
ene 2022
46.1
49.4
49.4
dic 2021
49.4
49.3
49.4
nov 2021
49.4
48.9
49.3
oct 2021
49.3
47.8
48.6
