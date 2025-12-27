El indicador de subasta de bonos del gobierno japonés a 30 años (JGB) muestra los datos sobre las ventas de bonos del gobierno a 30 años. Los gobiernos emiten bonos (bonos del Tesoro) para pedir prestados fondos a los compradores. El rendimiento de un bono del gobierno constituye el ingreso que recibirá un inversor que mantiene el bono durante el plazo completo.

Los bonos japoneses se consideran activos de bajo riesgo y alta líquidez, ya que están totalmente respaldados por el gobierno. Japón compensa la deuda del país con bonos del gobierno. Actualmente, la deuda supera los 1000 billones de yenes, que es la mayor profundidad pública del mundo.

En Japón, algunos inversores solían comprar bonos del gobierno, pero ahora existe una disminución en las compras debido a la inestabilidad financiera. Por consiguiente, el gobierno insta a la población en general a comprar bonos del gobierno en lotes pequeños.

Las fluctuaciones del rendimiento suponen un indicador de la situación de la deuda pública. Las cifras que se muestran en el calendario representan el rendimiento del bono japonés subastado.

Los JGB emitidos actualmente tienen una tasa de interés fija de 2, 5, 10, 20, 30 o 40 años. Además, existe un periodo de 15 años como JGB de tasa flotante con una cantidad de interés variable.

Los JGB tienen vencimientos de hasta 50 años. Los gobiernos emiten bonos del tesoro para pedir dinero prestado y así cubrir la brecha entre la cantidad que reciben en impuestos y la cantidad que gastan para refinanciar la deuda existente y/o recaudar capital. La tasa en un JGB supone el rendimiento que recibirá un inversor al mantener el bono durante todo su plazo. Todos los postores reciben la misma tarifa con la oferta más alta aceptada. Las fluctuaciones del rendimiento deben ser monitoreadas de cerca como un indicador de la situación de la deuda pública. Los inversores comparan la tasa promedio en una subasta con la tasa en subastas anteriores del mismo valor.

Gráfico de los últimos valores: