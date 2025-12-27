El Índice de Liderazgo Económico de Japón integra las fluctuaciones de los indicadores económicos más importantes en varias actividades económicas, tales como la producción o el empleo. Este índice ha sido creado para entender el estado actual de la economía y contribuir a las previsiones futuras.

El Índice de Liderazgo combina los 12 principales indicadores para Japón. Estos incluyen acciones, pedidos de maquinaria, precios de acciones y otros indicadores económicos importantes a medio y largo plazo. La actividad de estos indicadores precede a un gran progreso en la economía.

Se trata de un indicador capital en cuanto a la monitorización de la economía. Los analistas piensan que este índice líder pronostica las perspectivas para la economía doméstica de seis a nueve meses después del periodo reportado. Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el yen.

Este índice está diseñado para pronosticar el futuro curso de la economía. Entre las tendencias económicas, este índice se crea a partir de las estadísticas financieras de las series precedentes que fluctúan antes de un movimiento económico. Las estadísticas de la serie avanzada incluyen el Índice de Ratio del Inventario de Bienes de Demanda Final, el Número de Nuevas Ofertas de Trabajo y el Índice de Acciones TSE.

Los valores crecientes del índice se consideran un rasgo positivo en una eventual mejora de la economía.

