Calendario económico
Tasa de Desempleo de Brasil a 3 meses (Brazil Unemployment Rate 3-months)
|Media
|5.4%
|5.7%
|
5.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|5.3%
|
5.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Desempleo es publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y se lleva cabo a través de la Encuesta Nacional de Muestras de Hogares (PNAD).
La Encuesta Nacional de Muestras de Hogares (PNAD, por sus siglas en inglés) se realiza mensualmente usando como base la observación de la población económicamente activa, usando el hogar como unidad para la muestra. No obstante, no es posible realizar esta encuesta de manera absoluta para toda la población. La PNAD se guía principalmente por las olas trimestrales, con el objetivo de mapear a corto, medio y largo plazo la situación de la fuerza laboral y otra información útil para el estudio del desarrollo socioeconómico de Brasil. Para conseguir sus objetivos, la recopilación de información se realiza con la ayuda de indicadores trimestrales que describen la situación de la fuerza laboral, así como de indicadores anuales sobre hechos adicionales continuos (como trabajos y otras formas del mismo, cuidado de personas, tecnología de comunicación de tareas y otros).
Esta investigación se inició como un experimento en octubre de 2011 y, a partir de enero de 2012, se oficializó en todo el territorio brasileño. La tasa de desempleo supone un aspecto entre varios otros considerados por la PNAD Continua.
La tasa de desempleo es inversamente proporcional al crecimiento del PIB y suele reaccionar con cierto retraso en el ciclo económico. Por ejemplo, si la economía inicia un periodo de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo (desempleo) no responde inmediatamente a este crecimiento, sino que requiere cierto tiempo para reducirse. Esto se debe a que el mercado reacciona inicialmente con un crecimiento en la producción, aumentando las horas de trabajo de los empleados; cuando esta solución resulta insuficiente, se inicia una fase de contratación de nuevos empleados con el objetivo de aumentar la producción, y la tasa de desempleo finalmente comienza a disminuir.
La Encuesta Nacional Continua de Muestras de Hogares (PNAD Continua) se publica en el Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA) Una disminución en el desempleo da muestra del crecimiento económico y puede influir positivamente en el real brasileño (BRL).
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Brasil a 3 meses (Brazil Unemployment Rate 3-months)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress