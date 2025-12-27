La Tasa de Desempleo es publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y se lleva cabo a través de la Encuesta Nacional de Muestras de Hogares (PNAD).

La Encuesta Nacional de Muestras de Hogares (PNAD, por sus siglas en inglés) se realiza mensualmente usando como base la observación de la población económicamente activa, usando el hogar como unidad para la muestra. No obstante, no es posible realizar esta encuesta de manera absoluta para toda la población. La PNAD se guía principalmente por las olas trimestrales, con el objetivo de mapear a corto, medio y largo plazo la situación de la fuerza laboral y otra información útil para el estudio del desarrollo socioeconómico de Brasil. Para conseguir sus objetivos, la recopilación de información se realiza con la ayuda de indicadores trimestrales que describen la situación de la fuerza laboral, así como de indicadores anuales sobre hechos adicionales continuos (como trabajos y otras formas del mismo, cuidado de personas, tecnología de comunicación de tareas y otros).

Esta investigación se inició como un experimento en octubre de 2011 y, a partir de enero de 2012, se oficializó en todo el territorio brasileño. La tasa de desempleo supone un aspecto entre varios otros considerados por la PNAD Continua.

La tasa de desempleo es inversamente proporcional al crecimiento del PIB y suele reaccionar con cierto retraso en el ciclo económico. Por ejemplo, si la economía inicia un periodo de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo (desempleo) no responde inmediatamente a este crecimiento, sino que requiere cierto tiempo para reducirse. Esto se debe a que el mercado reacciona inicialmente con un crecimiento en la producción, aumentando las horas de trabajo de los empleados; cuando esta solución resulta insuficiente, se inicia una fase de contratación de nuevos empleados con el objetivo de aumentar la producción, y la tasa de desempleo finalmente comienza a disminuir.

La Encuesta Nacional Continua de Muestras de Hogares (PNAD Continua) se publica en el Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA) Una disminución en el desempleo da muestra del crecimiento económico y puede influir positivamente en el real brasileño (BRL).

Gráfico de los últimos valores: