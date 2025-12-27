CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Sudáfrica del Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
Oficina de Investigaciones Económicas (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sector:
Negocios
Baja 42.0 47.9
49.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
46.2
42.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Absa es un indicador de las condiciones de los negocios en el sector manufacturero de Sudáfrica. Es recopilado por la Oficina de Investigación Económica de Sudáfrica y está patrocinado por Absa. El indicador se basa en el popular y ampliamente utilizado índice PMI del IHS Institute for Supply Management.

Para calcular los índices componentes, la Oficina de Investigación Económica realiza encuestas mensuales a los gerentes de compras de las empresas manufactureras. Se propone a los gerentes valorar el estado de una actividad específica (por ejemplo, la producción) en su empresa: si ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. El valor del índice se calcula como la suma del porcentaje de encuestados que han informado sobre una mejora y la mitad de las respuestas que han reportado que no ha habido cambios. En este índice, el valor 50 indica que no hay cambios, un valor por encima de 50 denota un aumento en la actividad, mientras que un valor por debajo de 50 indica una disminución.

El índice PMI total se calcula como el promedio ponderado de los siguientes índices (los pesos están entre paréntesis): actividad comercial (0.05), nuevos pedidos (0.20), empleo (0.20), entregas de proveedores (0.40) e inventarios (0.15).

El PMI de la manufactura es monitoreado especialmente de cerca por los analistas. El sector manufacturero es un proveedor de bienes para la industria primaria (agricultura y minería), así como para la industria terciaria (por ejemplo, minorista y mayorista). Por consiguiente, se considera que los cambios en la economía comienzan con el sector manufacturero.

El PMI se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El crecimiento del PMI indica condiciones de mercado favorables y puede verse como positivo para el rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Sudáfrica del Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
42.0
47.9
49.2
oct 2025
49.2
47.8
50.8
sept 2025
52.2
49.5
ago 2025
49.5
47.8
50.8
jul 2025
50.8
46.3
48.5
jun 2025
48.5
48.0
43.1
may 2025
43.1
48.2
44.7
abr 2025
44.7
48.3
48.7
mar 2025
48.7
48.3
44.7
feb 2025
44.7
48.4
45.3
ene 2025
45.3
48.7
46.2
dic 2024
46.2
48.5
48.1
nov 2024
48.1
48.2
52.6
oct 2024
52.6
47.4
53.3
sept 2024
52.8
47.3
43.6
ago 2024
43.6
48.3
52.4
jul 2024
52.4
47.5
45.7
jun 2024
45.7
47.5
43.8
may 2024
43.8
47.2
54.0
abr 2024
54.0
49.2
mar 2024
49.2
51.7
feb 2024
51.7
43.6
ene 2024
43.6
50.9
dic 2023
50.9
46.8
48.2
nov 2023
48.2
47.1
45.4
oct 2023
45.4
48.7
46.2
sept 2023
45.4
49.2
49.7
ago 2023
49.7
49.8
47.3
jul 2023
47.3
50.0
47.6
jun 2023
47.6
48.9
49.2
may 2023
49.2
49.1
49.8
abr 2023
49.8
50.3
48.1
mar 2023
48.1
51.9
48.8
feb 2023
48.8
52.7
53.0
ene 2023
53.0
51.5
53.1
dic 2022
53.1
50.2
52.6
nov 2022
52.6
49.8
50.0
oct 2022
50.0
49.6
48.2
sept 2022
48.2
50.8
52.1
ago 2022
52.1
51.7
47.6
jul 2022
47.6
53.2
52.2
jun 2022
52.2
55.5
54.8
may 2022
54.8
57.0
50.7
abr 2022
50.7
58.3
60.0
mar 2022
60.0
56.7
58.6
feb 2022
58.6
56.0
57.1
ene 2022
57.1
55.3
54.1
dic 2021
54.1
56.0
57.2
nov 2021
57.2
55.3
53.6
oct 2021
53.6
52.9
54.7
