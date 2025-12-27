Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Sudáfrica del Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|42.0
|47.9
|
49.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|46.2
|
42.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Absa es un indicador de las condiciones de los negocios en el sector manufacturero de Sudáfrica. Es recopilado por la Oficina de Investigación Económica de Sudáfrica y está patrocinado por Absa. El indicador se basa en el popular y ampliamente utilizado índice PMI del IHS Institute for Supply Management.
Para calcular los índices componentes, la Oficina de Investigación Económica realiza encuestas mensuales a los gerentes de compras de las empresas manufactureras. Se propone a los gerentes valorar el estado de una actividad específica (por ejemplo, la producción) en su empresa: si ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. El valor del índice se calcula como la suma del porcentaje de encuestados que han informado sobre una mejora y la mitad de las respuestas que han reportado que no ha habido cambios. En este índice, el valor 50 indica que no hay cambios, un valor por encima de 50 denota un aumento en la actividad, mientras que un valor por debajo de 50 indica una disminución.
El índice PMI total se calcula como el promedio ponderado de los siguientes índices (los pesos están entre paréntesis): actividad comercial (0.05), nuevos pedidos (0.20), empleo (0.20), entregas de proveedores (0.40) e inventarios (0.15).
El PMI de la manufactura es monitoreado especialmente de cerca por los analistas. El sector manufacturero es un proveedor de bienes para la industria primaria (agricultura y minería), así como para la industria terciaria (por ejemplo, minorista y mayorista). Por consiguiente, se considera que los cambios en la economía comienzan con el sector manufacturero.
El PMI se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El crecimiento del PMI indica condiciones de mercado favorables y puede verse como positivo para el rand sudafricano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Sudáfrica del Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
