El Índice de Precios de Vivienda (HPI) no ajustado a variaciones estacionales muestra el cambio porcentual en las ventas de nuevos espacios residenciales en el mes reportado en comparación con el mes anterior. La información sobre las transacciones relacionadas con las propiedades residenciales se reúne usando los registros de tierras estatales y las estadísticas de los prestamistas hipotecarios más grandes de Noruega. Los datos reunidos abarcan aproximadamente el 70% de la facturación del mercado inmobiliario residencial.

El índice mide los precios que pagados por las personas por la vivienda comprada. El HPI muestra la dinámica de los precios de la vivienda de segunda mano en todo el país.

El mercado de la vivienda juega un papel importante en la economía noruega. El aumento de los precios de la vivienda, entre otros efectos, influye significativamente en el crecimiento de la riqueza de los hogares y, en consecuencia, en las compras de bienes y servicios. Estas compras suponen más de la mitad del PIB de la Noruega continental. Las tendencias de los precios de la vivienda también son importantes para el desarrollo de las inversiones en vivienda. Asimismo, la dinámica de los precios de la vivienda influye en la inflación general y la estabilidad financiera y, por consiguiente, puede afectar las tasas de interés establecidas por el Norges Bank.

Los economistas analizan el indicador para valorar la actividad del mercado de la vivienda. Asimismo, sirve como herramienta analítica para medir los cambios en las tasas hipotecarias, valorar la disponibilidad de viviendas y evaluar la inflación general en el país. La subida de los precios de la vivienda se considera un factor favorable para la economía del país, pues indica un aumento de la inflación de la moneda nacional. Por consiguiente, los valores crecientes pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona noruega.

