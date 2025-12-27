CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Hong Kong de S&P Global (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Hong Kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 52.9 50.7
51.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
51.5
52.9
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Markit caracteriza el entorno de los negocios en el sector industrial de Hong Kong. El indicador se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de la compañía, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Hong Kong de S&P Global (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
52.9
50.7
51.2
oct 2025
51.2
50.5
50.4
sept 2025
50.4
49.9
50.7
ago 2025
50.7
49.2
49.2
jul 2025
49.2
49.2
47.8
jun 2025
47.8
49.2
49.0
may 2025
49.0
48.1
48.3
abr 2025
48.3
49.5
48.3
mar 2025
48.3
48.4
49.0
feb 2025
49.0
48.8
51.0
ene 2025
51.0
50.1
51.1
dic 2024
51.1
48.7
51.2
nov 2024
51.2
53.1
52.2
oct 2024
52.2
50.8
50.0
sept 2024
50.0
48.2
49.4
ago 2024
49.4
50.4
49.5
jul 2024
49.5
49.2
48.2
jun 2024
48.2
50.4
49.2
may 2024
49.2
50.4
50.6
abr 2024
50.6
50.8
50.9
mar 2024
50.9
48.3
49.7
feb 2024
49.7
48.8
49.9
ene 2024
49.9
51.5
51.3
dic 2023
51.3
49.5
50.1
nov 2023
50.1
49.2
48.9
oct 2023
48.9
49.7
49.6
sept 2023
49.6
49.6
49.8
ago 2023
49.8
49.8
49.4
jul 2023
49.4
50.4
50.3
jun 2023
50.3
51.5
50.6
may 2023
50.6
53.0
52.4
abr 2023
52.4
53.7
53.5
mar 2023
53.5
52.6
53.9
feb 2023
53.9
50.4
51.2
ene 2023
51.2
49.1
49.6
dic 2022
49.6
49.0
48.7
nov 2022
48.7
48.6
49.3
oct 2022
49.3
49.6
48.0
sept 2022
48.0
51.8
51.2
ago 2022
51.2
52.4
52.3
jul 2022
52.3
53.7
52.4
jun 2022
52.4
53.4
54.9
may 2022
54.9
46.9
51.7
abr 2022
51.7
42.4
42.0
mar 2022
42.0
45.8
42.9
feb 2022
42.9
49.8
48.9
ene 2022
48.9
51.7
50.8
dic 2021
50.8
51.7
52.6
nov 2021
52.6
51.3
50.8
oct 2021
50.8
52.5
51.7
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración