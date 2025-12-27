El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Markit caracteriza el entorno de los negocios en el sector industrial de Hong Kong. El indicador se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de la compañía, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Hong Kong de S&P Global (S&P Global Hong Kong Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).