Índice Coincidente de Japón (Japan Coincident Index)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Negocios
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Coincidente de Japón valora la situación económica actual.

El Índice Coincidente usa 11 indicadores, tales como el Índice de Producción y la Ratio de Trabajo Activo, como un indicador de la serie correspondiente. El índice calculado a partir de este índice de la secuencia de coincidencia se denomina exponente de coincidencia. Es un índice compuesto, que incluye varios componentes que caracterizan todas las etapas de producción, consumo, ventas mayoristas y minoristas, ingresos operativos e indicadores del mercado laboral.

El Índice Coincidente Compuesto de Japón mide las condiciones económicas actuales. Con la tarea principal de medir la amplitud de las fluctuaciones en la actividad económica, el índice compuesto se crea añadiendo la tasa de cambio de la serie seleccionada. El año base para estas series es 1995, para el cual se toma 100 como la suma de valores promedio.

El Índice Coincidente es uno de los tres índices que componen el Índice de Tendencia Económica anunciado por la Oficina del Gabinete junto con el Índice Compuesto de Liderazgo y el Índice Compuesto Rezagado. Se usa principalmente para entender el estado actual de la economía, ya que, de una forma aproximada, se mueve de acuerdo con la esta.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Coincidente de Japón (Japan Coincident Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
N/D
oct 2025 prelim.
N/D
sept 2025
N/D
sept 2025 prelim.
N/D
112.8
112.8
ago 2025
112.8
113.4
113.4
ago 2025 prelim.
113.4
113.1
114.1
jul 2025
114.1
113.3
113.3
jul 2025 prelim.
113.3
116.2
115.9
jun 2025
116.7
116.8
116.8
jun 2025 prelim.
116.8
115.5
116.0
may 2025
116.0
115.9
115.9
may 2025 prelim.
115.9
115.8
116.0
abr 2025
116.0
115.5
115.5
abr 2025 prelim.
115.5
116.5
115.8
mar 2025
115.9
116.0
116.0
mar 2025 prelim.
116.0
116.8
117.3
feb 2025
117.3
116.9
116.9
feb 2025 prelim.
116.9
116.1
116.1
ene 2025
116.1
116.2
116.2
ene 2025 prelim.
116.2
116.1
116.1
dic 2024
116.4
116.8
116.8
dic 2024 prelim.
116.8
115.7
115.4
nov 2024
115.4
115.3
115.3
nov 2024 prelim.
115.3
115.8
116.8
oct 2024
116.8
116.5
116.5
oct 2024 prelim.
116.5
114.6
114.0
sept 2024
115.3
115.7
115.7
sept 2024 prelim.
115.7
114.3
114.0
ago 2024
114.0
113.5
113.5
ago 2024 prelim.
113.5
114.3
117.2
jul 2024
117.2
117.1
117.1
jul 2024 prelim.
117.1
113.0
114.1
jun 2024
113.2
113.7
113.7
jun 2024 prelim.
113.7
117.2
117.1
may 2024
117.1
116.5
116.5
may 2024 prelim.
116.5
114.6
115.2
abr 2024
115.2
115.2
115.2
abr 2024 prelim.
115.2
113.5
114.2
mar 2024
113.6
113.9
113.9
mar 2024 prelim.
113.9
111.8
111.5
feb 2024
111.6
110.9
110.9
feb 2024 prelim.
110.9
113.0
112.1
ene 2024
112.1
110.2
110.2
ene 2024 prelim.
110.2
115.5
116.0
dic 2023
115.9
116.2
116.2
dic 2023 prelim.
116.2
114.6
114.6
nov 2023
114.6
114.5
114.5
nov 2023 prelim.
114.5
115.9
115.9
oct 2023
115.9
115.9
115.9
oct 2023 prelim.
115.9
114.7
115.7
