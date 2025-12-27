Calendario económico
Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)
|Baja
|12.5%
|20.2%
|
16.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|14.3%
|
12.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a miden el cambio en el número de vehículos vendidos por los minoristas sudafricanos en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) publica los datos sobre las ventas mensuales desglosados según el tipo de vehículo: automóviles, vehículos comerciales pequeños y medianos, camiones pesados y autobuses. Las estadísticas incluyen las ventas y las exportaciones nacionales. Estas últimas suponen la mayor parte de las ventas totales. Además, el informe contiene valores de pronóstico para el próximo año. La industria automotriz contribuye significativamente al PIB y al empleo del país, por lo que el indicador muestra el estado de la economía. El aumento del indicador indica un crecimiento del consumo y una situación económica favorable en el país. El incremento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de ZAR.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
