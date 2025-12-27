CalendarioSecciones

Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sector:
Negocios
Baja 12.5% 20.2%
16.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
14.3%
12.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a miden el cambio en el número de vehículos vendidos por los minoristas sudafricanos en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) publica los datos sobre las ventas mensuales desglosados según el tipo de vehículo: automóviles, vehículos comerciales pequeños y medianos, camiones pesados y autobuses. Las estadísticas incluyen las ventas y las exportaciones nacionales. Estas últimas suponen la mayor parte de las ventas totales. Además, el informe contiene valores de pronóstico para el próximo año. La industria automotriz contribuye significativamente al PIB y al empleo del país, por lo que el indicador muestra el estado de la economía. El aumento del indicador indica un crecimiento del consumo y una situación económica favorable en el país. El incremento del índice puede tener un efecto positivo en las cotizaciones de ZAR.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica a/a (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
12.5%
20.2%
16.0%
oct 2025
16.0%
21.5%
24.3%
sept 2025
24.3%
17.2%
18.7%
ago 2025
18.7%
6.5%
15.6%
jul 2025
15.6%
8.5%
18.7%
jun 2025
18.7%
10.8%
22.0%
may 2025
22.0%
7.4%
11.9%
abr 2025
11.9%
6.6%
12.5%
mar 2025
12.5%
5.0%
7.3%
feb 2025
7.3%
4.5%
10.4%
ene 2025
10.4%
4.3%
2.5%
dic 2024
2.5%
5.4%
8.1%
nov 2024
8.1%
4.5%
5.5%
oct 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
sept 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
ago 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
jul 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
jun 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
may 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
abr 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
mar 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
feb 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
ene 2024
-3.8%
-3.3%
dic 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
nov 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
oct 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
sept 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
ago 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
jul 2023
1.3%
29.4%
14.0%
jun 2023
14.0%
34.2%
10.1%
may 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
abr 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
feb 2023
2.6%
15.8%
4.8%
ene 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
dic 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
nov 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
oct 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
sept 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
ago 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
jul 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
jun 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
may 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
abr 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
mar 2022
16.5%
33.9%
18.4%
feb 2022
18.4%
89.2%
19.5%
ene 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
dic 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
nov 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
oct 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
