El Índice de Precio Encadenado del PIB de Australia muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios incluidos en el cálculo del PIB, en el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año base. Los precios de los bienes y servicios importados no se tienen en cuenta. El Índice de Precio Encadenado del PIB se usa para medir la inflación y la actividad económica.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precio Encadenado del Producto Interior Bruto de Australia t/t (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).