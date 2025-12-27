Las Aprobaciones de Hipotecas del Banco de Inglaterra muestran el número de nuevas hipotecas aprobadas durante el mes previo por los prestamistas hipotecarios del Reino Unido. En este informe, una aprobación de hipoteca es una oferta firme de un prestamista asegurado por una vivienda en particular. Esta es una oferta de préstamo aprobada, independientemente de si es aceptada por el cliente.

Las estadísticas reunidas por el BoE muestran tres tipos de hipotecas garantizadas aprobadas:

Préstamos de compra de vivienda (aprobaciones para préstamos totalmente garantizados en viviendas a través de una hipoteca primaria)

Refinanciación (permite que el prestatario pague la hipoteca actual mediante préstamos proporcionados por otro prestamista)

Otros préstamos (aumento de la hipoteca actual con el mismo prestamista para conseguir una mejora de la vivienda, etc.).

Los tres tipos principales de prestamistas ofrecen hipotecas y envían informes relacionados al Banco de Inglaterra y otras agencias gubernamentales.

Bancos residentes en el Reino Unido. Ofrecen informes de crédito mensuales directamente al Banco de Inglaterra.

Las sociedades de fomento son bancos especializados que otorgan préstamos específicos para vivienda. Los datos de las sociedades de construcción también se recopilan de forma permanente y se proporcionan en formas especiales.

Otros prestamistas especializados. La información de estos es recopilada por el Instituto Nacional de Estadística.

Las aprobaciones hipotecarias representan un indicador avanzado de préstamos hipotecarios a corto plazo. Sin embargo, antes de publicar el indicador, se publica una serie de informes hipotecarios alternativos, por lo que, como norma, tiene una influencia limitada en las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores: