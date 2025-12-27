CalendarioSecciones

Aprobaciones de Hipotecas del Banco de Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fuente:
Banco de Inglaterra (Bank of England)
Sector:
Vivienda
Baja 65.018 K 63.699 K
65.647 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
66.261 K
65.018 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Aprobaciones de Hipotecas del Banco de Inglaterra muestran el número de nuevas hipotecas aprobadas durante el mes previo por los prestamistas hipotecarios del Reino Unido. En este informe, una aprobación de hipoteca es una oferta firme de un prestamista asegurado por una vivienda en particular. Esta es una oferta de préstamo aprobada, independientemente de si es aceptada por el cliente.

Las estadísticas reunidas por el BoE muestran tres tipos de hipotecas garantizadas aprobadas:

  • Préstamos de compra de vivienda (aprobaciones para préstamos totalmente garantizados en viviendas a través de una hipoteca primaria)
  • Refinanciación (permite que el prestatario pague la hipoteca actual mediante préstamos proporcionados por otro prestamista)
  • Otros préstamos (aumento de la hipoteca actual con el mismo prestamista para conseguir una mejora de la vivienda, etc.).

Los tres tipos principales de prestamistas ofrecen hipotecas y envían informes relacionados al Banco de Inglaterra y otras agencias gubernamentales.

  • Bancos residentes en el Reino Unido. Ofrecen informes de crédito mensuales directamente al Banco de Inglaterra.
  • Las sociedades de fomento son bancos especializados que otorgan préstamos específicos para vivienda. Los datos de las sociedades de construcción también se recopilan de forma permanente y se proporcionan en formas especiales.
  • Otros prestamistas especializados. La información de estos es recopilada por el Instituto Nacional de Estadística.

Las aprobaciones hipotecarias representan un indicador avanzado de préstamos hipotecarios a corto plazo. Sin embargo, antes de publicar el indicador, se publica una serie de informes hipotecarios alternativos, por lo que, como norma, tiene una influencia limitada en las cotizaciones de la libra.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Aprobaciones de Hipotecas del Banco de Inglaterra (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
65.018 K
63.699 K
65.647 K
sept 2025
65.944 K
63.816 K
64.963 K
ago 2025
64.680 K
67.354 K
65.161 K
jul 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
jun 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
may 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
abr 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
mar 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
feb 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
ene 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
dic 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
nov 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
oct 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
sept 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
ago 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
jul 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
jun 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
may 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
abr 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
mar 2024
61.325 K
60.497 K
feb 2024
60.383 K
56.087 K
ene 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
dic 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
nov 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
oct 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
sept 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
ago 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
jul 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
jun 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
may 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
abr 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
mar 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
feb 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
ene 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
dic 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
nov 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
oct 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
sept 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
ago 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
jul 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
jun 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
may 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
abr 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
mar 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
feb 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
ene 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
dic 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
nov 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
oct 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
sept 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
