Calendario económico
Cuenta corriente de Japón no ajustada a variaciones estacionales (Japan Current Account n.s.a.)
|Media
|N/D
|¥3646.3 B
|
¥4483.3 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Cuenta Corriente mide la diferencia entre la cantidad de bienes, servicios y pagos de intereses importados y exportados durante el mes informado. El índice consta de varios componentes: la balanza comercial neta (exportaciones menos importaciones), los ingresos netos (intereses, dividendos) y los pagos de transferencias entrantes (como impuestos extranjeros, etcétera).
En respuesta a la revisión de las normas internacionales de sobre la balanza de pagos ofrecidas por el FMI, las estadísticas de Japón también han cambiado a las nuevas normas. Como cambio sustancial, los gastos de capital ahora incluyen las compras de inversión, pero no incluyen las donaciones a países en desarrollo, incluidas en la cuenta corriente calculada sobre una base convencional.
Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta corriente de Japón no ajustada a variaciones estacionales (Japan Current Account n.s.a.)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
