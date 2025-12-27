El Índice de Cuenta Corriente mide la diferencia entre la cantidad de bienes, servicios y pagos de intereses importados y exportados durante el mes informado. El índice consta de varios componentes: la balanza comercial neta (exportaciones menos importaciones), los ingresos netos (intereses, dividendos) y los pagos de transferencias entrantes (como impuestos extranjeros, etcétera).

En respuesta a la revisión de las normas internacionales de sobre la balanza de pagos ofrecidas por el FMI, las estadísticas de Japón también han cambiado a las nuevas normas. Como cambio sustancial, los gastos de capital ahora incluyen las compras de inversión, pero no incluyen las donaciones a países en desarrollo, incluidas en la cuenta corriente calculada sobre una base convencional.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: