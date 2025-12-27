Calendario económico
Índice de Precios en el Sector Manufacturero en EE.UU. de ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)
|Alta
|N/D
|56.0
|
58.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios en el Sector Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Este índice refleja el cambio en los precios pagados por los representantes de la industria por los productos o servicios que reciben.
El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran los precios pagados en el proceso de producción: si han crecido, disminuido o no han variado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.
Normalmente, el Índice de Precios en el Sector Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con el Índice de Precios al Productor en un estadio intermedio de producción. El crecimiento del índice puede servir como un indicador de inflación avanzado: los productores tienen que pagar más a los proveedores, por ello es probable que el precio del producto final crezca.
En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios en el Sector Manufacturero en EE.UU. de ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
