CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios en el Sector Manufacturero en EE.UU. de ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Alta N/D 56.0
58.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios en el Sector Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Este índice refleja el cambio en los precios pagados por los representantes de la industria por los productos o servicios que reciben.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran los precios pagados en el proceso de producción: si han crecido, disminuido o no han variado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.

Normalmente, el Índice de Precios en el Sector Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con el Índice de Precios al Productor en un estadio intermedio de producción. El crecimiento del índice puede servir como un indicador de inflación avanzado: los productores tienen que pagar más a los proveedores, por ello es probable que el precio del producto final crezca.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios en el Sector Manufacturero en EE.UU. de ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
56.0
58.0
oct 2025
58.0
59.9
61.9
sept 2025
61.9
63.7
ago 2025
63.7
63.9
64.8
jul 2025
64.8
65.5
69.7
jun 2025
69.7
69.9
69.4
may 2025
69.4
71.8
69.8
abr 2025
69.8
68.2
69.4
mar 2025
69.4
59.4
62.4
feb 2025
62.4
53.2
54.9
ene 2025
54.9
50.6
52.5
dic 2024
52.5
51.9
50.3
nov 2024
50.3
54.2
54.8
oct 2024
54.8
51.0
48.3
sept 2024
48.3
53.3
54.0
ago 2024
54.0
52.4
52.9
jul 2024
52.9
54.4
52.1
jun 2024
52.1
54.3
57.0
may 2024
57.0
48.9
60.9
abr 2024
60.9
47.2
55.8
mar 2024
55.8
47.3
52.5
feb 2024
52.5
52.3
52.9
ene 2024
52.9
52.6
45.2
dic 2023
45.2
47.4
49.9
nov 2023
49.9
44.7
45.1
oct 2023
45.1
50.3
43.8
sept 2023
43.8
50.6
48.4
ago 2023
48.4
40.5
42.6
jul 2023
42.6
36.5
41.8
jun 2023
41.8
41.1
44.2
may 2023
44.2
53.5
53.2
abr 2023
53.2
52.3
49.2
mar 2023
49.2
53.8
51.3
feb 2023
51.3
37.8
44.5
ene 2023
44.5
32.3
39.4
dic 2022
39.4
42.3
43.0
nov 2022
43.0
50.4
46.6
oct 2022
46.6
51.6
51.7
sept 2022
51.7
46.0
52.5
ago 2022
52.5
69.2
60.0
jul 2022
60.0
80.5
78.5
jun 2022
78.5
83.7
82.2
may 2022
82.2
86.2
84.6
abr 2022
84.6
81.7
87.1
mar 2022
87.1
76.0
75.6
feb 2022
75.6
72.3
76.1
ene 2022
76.1
75.3
68.2
dic 2021
68.2
82.1
82.4
nov 2021
82.4
54.6
85.7
oct 2021
63.6
78.4
64.8
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración