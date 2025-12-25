CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Japón

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t -0.6% 3 T 2025 Trimestral
Tasa de Desempleo 2.6% nov 2025 2.6% Mensual
Índice de Precios al Consumidor a/a 2.9% nov 2025 3.0% Mensual
Decisión de la Tasa de Interés del Banco de Japón 0.8% 0.5%
Balance Comercial N/D nov 2025 ¥​-231.8 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 05:00, JPY, Pedidos de Construcción a/a, Actual: 9.5%, Pronóstico: 10.6%, Anterior: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción de Nueva Vivienda a/a, Actual: -8.5%, Pronóstico: 8.9%, Anterior: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción Anualizada de Nueva Vivienda, Actual: 0.718 M, Anterior: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.0%, Pronóstico: 1.7%, Anterior: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a, Actual: 2.6%, Pronóstico: 3.2%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice Básico de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.3%, Pronóstico: 2.8%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tasa de Desempleo, Actual: 2.6%, Pronóstico: 2.4%, Anterior: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, IPC de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m, Actual: -0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Proporción de Solicitantes de Empleo, Actual: 1.18, Pronóstico: 1.18, Anterior: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas Minoristas m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas minoristas a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Grandes Ventas Minorista a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Producción Industrial m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Producción industrial a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 1 mes de Antelación m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 2 meses de Antelación m/m
2025.12.28 23:50, JPY, Resumen de las Opiniones del Banco de Japón
2025.12.29 20:30, JPY, Posiciones Netas Especulativas de JPY de la CFTC

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de JPY de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Subasta de Obligaciones de Japón a 10 años 1.872% 1.658%
Subasta de Obligaciones de Japón a 30 años 3.427% 3.166%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Consumo Privado t/t 0.2% 3 T 2025 Trimestral
Contribución Neta de Exportaciones al PIB t/t -0.2% 3 T 2025 Trimestral
Inversión Privada no Residencial t/t -0.2% 3 T 2025 Trimestral
Producto Interior Bruto a/a -2.3% 3 T 2025 Trimestral
Producto Interior Bruto t/t -0.6% 3 T 2025 Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio en el nivel del salario promedio a/a 2.6% oct 2025 2.1% Mensual
Pago por Horas Extra a/a 1.5% oct 2025 1.0% Mensual
Proporción de Solicitantes de Empleo 1.18 nov 2025 1.18 Mensual
Salario Real a/a -0.7% oct 2025 -1.3% Mensual
Tasa de Desempleo 2.6% nov 2025 2.6% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
Deflactor del Precio del Producto Interior Bruto a/a 3.4% 3 T 2025 Trimestral
IPC ajustado a variaciones estacionales m/m 0.4% nov 2025 0.4% Mensual
IPC de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m -0.2% dic 2025 0.3% Mensual
Media Ponderada del IPC Básico a/a 1.3% nov 2025 1.5% Mensual
Media Truncada del IPC Básico del BoJ a/a 2.2% nov 2025 2.2% Mensual
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a 3.0% nov 2025 3.0% Mensual
Índice Básico de Precios al Consumidor de Tokio a/a 2.3% dic 2025 2.8% Mensual
Índice de Precio de Bienes Corporativos del Banco de Japón a/a 2.7% nov 2025 2.7% Mensual
Índice de Precio de Bienes Corporativos del Banco de Japón m/m 0.3% nov 2025 0.5% Mensual
Índice de Precios al Consumidor a/a 2.9% nov 2025 3.0% Mensual
Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a 2.0% dic 2025 2.7% Mensual
Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a 2.6% dic 2025 2.8% Mensual
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a 3.0% nov 2025 3.1% Mensual
Índice de Precios de Servicios Corporativos del BoJ a/a 2.7% nov 2025 2.7% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión de la Tasa de Interés del Banco de Japón 0.8% 0.5%
Masa Monetaria L del BoJ a/a 2.1% nov 2025 2.1% Mensual
Masa Monetaria M3 del BoJ a/a 1.2% nov 2025 1.1% Mensual
Oferta de dinero M2 del Banco de Japón a/a 1.8% nov 2025 1.6% Mensual
Oferta de dinero del BoJ a/a -8.5% nov 2025 -7.8% Mensual
Pronóstico del índice de los observadores económicos 50.3 nov 2025 53.1 Mensual
Reservas Extranjeras $​1359.4 B nov 2025 $​1347.4 B Mensual
Índice de los observadores económicos 48.7 nov 2025 49.1 Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial N/D nov 2025 ¥​-231.8 B Mensual
Balanza Comercial Ajustada a Variaciones Estacionales ¥​62.9 B nov 2025 ¥​74.0 B Mensual
Balanza Comercial de Mercancías N/D oct 2025 Mensual
Cuenta Corriente Ajustada a Variaciones Estacionales N/D oct 2025 ¥​4347.6 B Mensual
Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales N/D oct 2025 ¥​4483.3 B Mensual
Exportaciones a/a N/D nov 2025 3.6% Mensual
Importaciones a/a N/D nov 2025 0.7% Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Inversión Extranjera en Acciones de Japón ¥​-1234.8 B 20 dic 2025 ¥​214.2 B Semanal
Inversión en Bonos Extranjeros ¥​103.0 B 20 dic 2025 ¥​355.8 B Semanal
Volumen de los Préstamos Bancarios del Banco de Japón a/a 4.2% nov 2025 4.1% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Condiciones empresariales de la gran manufactura del BSI 4.7 4 T 2025 3.8 Trimestral
Gasto de Capital a/a N/D 3 T 2025 7.6% Trimestral
PMI Compuesto del au Jibun Bank 52.0 nov 2025 51.5 Mensual
PMI Manufacturero del au Jibun Bank 48.7 nov 2025 48.2 Mensual
PMI de servicios del au Jibun Bank 53.2 nov 2025 53.1 Mensual
Pedidos Básicos de Maquinaria a/a 12.5% oct 2025 11.6% Mensual
Pedidos Básicos de Maquinaria m/m 7.0% oct 2025 4.2% Mensual
Pedidos de Construcción a/a 9.5% nov 2025 -10.1% Mensual
Pedidos de Herramientas Mecánicas a/a N/D nov 2025 Mensual
Producción Industrial m/m N/D nov 2025 Mensual
Producción industrial a/a N/D nov 2025 Mensual
Pronóstico de Producción Industrial con 1 mes de Antelación m/m N/D dic 2025 Mensual
Pronóstico de Producción Industrial con 2 meses de Antelación m/m N/D ene 2026 Mensual
Pronóstico de la actividad de las grandes empresas manufactureras de Tankan del BoJ 15 4 T 2025 12 Trimestral
Pronóstico de la actividad de las grandes empresas no manufactureras de Tankan del BoJ 28 4 T 2025 28 Trimestral
Pronóstico de la actividad de las pequeñas empresas manufactureras de Tankan del BoJ 2 4 T 2025 -1 Trimestral
Pronóstico de la actividad de las pequeñas empresas no manufactureras de Tankan 10 4 T 2025 10 Trimestral
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial N/D oct 2025 2.5% Mensual
Índice Coincidente N/D oct 2025 Mensual
Índice Coincidente m/m N/D oct 2025 Mensual
Índice Principal N/D oct 2025 Mensual
Índice de Actividad General de la Economía m/m 1.3% jul 2020 6.8% Mensual
Índice de Liderazgo m/m N/D oct 2025 Mensual
Índice de actividad empresarial de las grandes compañías no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón 34 4 T 2025 34 Trimestral
Índice de actividad empresarial de las grandes manufactureras de Tankan del Banco de Japón 15 4 T 2025 14 Trimestral
Índice de actividad empresarial en el sector servicios m/m N/D oct 2025 0.3% Mensual
Índice de gastos de capital de las grandes empresas de Tankan del Banco de Japón 12.6% 4 T 2025 12.5% Trimestral
Índice de gastos de capital de las pequeñas empresas de Tankan del Banco de Japón 0.1% 4 T 2025 -2.3% Trimestral
Índice de las pequeñas empresas manufactureras de Tankan del BoJ 6 4 T 2025 1 Trimestral
Índice de las pequeñas empresas no manufactureras de Tankan del BoJ 15 4 T 2025 14 Trimestral
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Grandes Ventas Minorista a/a N/D nov 2025 Mensual
Ventas Minoristas m/m N/D nov 2025 Mensual
Ventas minoristas a/a N/D nov 2025 Mensual
Índice de Gastos Domésticos a/a -3.0% oct 2025 1.8% Mensual
Índice de Gastos Domésticos m/m -3.5% oct 2025 -0.7% Mensual
Índice de confianza del consumidor N/D nov 2025 35.8 Mensual
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Construcción Anualizada de Nueva Vivienda 0.718 M nov 2025 0.803 M Mensual
Construcción de Nueva Vivienda a/a -8.5% nov 2025 3.2% Mensual