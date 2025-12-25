Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Japón
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|-0.6%
|3 T 2025
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|2.6%
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor a/a
|2.9%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Decisión de la Tasa de Interés del Banco de Japón
|0.8%
|0.5%
|Balance Comercial
|N/D
|nov 2025
|¥-231.8 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 05:00, JPY, Pedidos de Construcción a/a, Actual: 9.5%, Pronóstico: 10.6%, Anterior: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción de Nueva Vivienda a/a, Actual: -8.5%, Pronóstico: 8.9%, Anterior: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Construcción Anualizada de Nueva Vivienda, Actual: 0.718 M, Anterior: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.0%, Pronóstico: 1.7%, Anterior: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a, Actual: 2.6%, Pronóstico: 3.2%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Índice Básico de Precios al Consumidor de Tokio a/a, Actual: 2.3%, Pronóstico: 2.8%, Anterior: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tasa de Desempleo, Actual: 2.6%, Pronóstico: 2.4%, Anterior: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, IPC de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m, Actual: -0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Proporción de Solicitantes de Empleo, Actual: 1.18, Pronóstico: 1.18, Anterior: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas Minoristas m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Ventas minoristas a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Grandes Ventas Minorista a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Producción Industrial m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Producción industrial a/a
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 1 mes de Antelación m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Pronóstico de Producción Industrial con 2 meses de Antelación m/m
2025.12.28 23:50, JPY, Resumen de las Opiniones del Banco de Japón
2025.12.29 20:30, JPY, Posiciones Netas Especulativas de JPY de la CFTC