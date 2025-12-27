El Cambio en las Reservas de Petróleo Crudo de la Administración de Información sobre Energía (EIA) es uno de los factores más importantes en cuanto al cambio en el precio del petróleo WTI. En Cushing (Oklahoma), se establece el valor de referencia WTI. En la actualidad, Cushing es uno de los principales centros de comercio mundial de petróleo crudo. Los futuros de WTI implican la entrega precisamente a Cushing.

El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.

El aumento en los niveles de almacenamiento de petróleo en Cushing indica una disminución en la demanda de petróleo. La disminución en las existencias de Cushing puede tener un efecto positivo en los precios del petróleo. Sin embargo, la naturaleza de este cambio en los precios es de corto plazo. Una tendencia solo se forma en el mercado si las existencias de petróleo crudo de Cushing aumentan o disminuyen constantemente durante varias semanas seguidas.

Gráfico de los últimos valores: