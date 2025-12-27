Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|54.6
|56.2
|
55.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|54.2
|
54.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank de Suecia indica los ciclos económicos de la economía sueca, y es calculado por Swedbank en cooperación con Silf, usando como base una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de las empresas manufactureras. El índice permite valorar rápidamente el estado de la economía del país. Se publica el primer día bancario de cada mes, a las 08:30.
Cada mes, unos 200 gerentes de compras empleados en el sector manufacturero reciben dicho cuestionario. En él, se les pide que valoren el estado de una actividad específica en su empresa: si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. Los encuestados evalúan pedidos, producción, empleo, plazos de entrega e inventarios en almacenes.
El valor del índice se calcula como la suma del porcentaje de encuestados que han informado sobre una mejora y la mitad de las respuestas que han reportado que no ha habido cambios. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican un declive en la misma.
Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes se encuentran entre los primeros en notar los cambios. El PMI se interpreta como un indicador principal de la producción y la inflación y, por consiguiente, es popular entre los analistas. El crecimiento del PMI sueco indica las condiciones favorables del mercado y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
