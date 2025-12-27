CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Silf/Swedbank
Sector:
Negocios
Baja 54.6 56.2
55.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
54.2
54.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank de Suecia indica los ciclos económicos de la economía sueca, y es calculado por Swedbank en cooperación con Silf, usando como base una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de las empresas manufactureras. El índice permite valorar rápidamente el estado de la economía del país. Se publica el primer día bancario de cada mes, a las 08:30.

Cada mes, unos 200 gerentes de compras empleados en el sector manufacturero reciben dicho cuestionario. En él, se les pide que valoren el estado de una actividad específica en su empresa: si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. Los encuestados evalúan pedidos, producción, empleo, plazos de entrega e inventarios en almacenes.

El valor del índice se calcula como la suma del porcentaje de encuestados que han informado sobre una mejora y la mitad de las respuestas que han reportado que no ha habido cambios. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican un declive en la misma.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes se encuentran entre los primeros en notar los cambios. El PMI se interpreta como un indicador principal de la producción y la inflación y, por consiguiente, es popular entre los analistas. El crecimiento del PMI sueco indica las condiciones favorables del mercado y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Silf/Swedbank (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
54.6
56.2
55.0
oct 2025
55.1
54.2
55.6
sept 2025
55.6
55.1
55.3
ago 2025
55.3
54.4
jul 2025
54.2
52.7
51.9
jun 2025
51.9
52.2
53.1
may 2025
53.6
53.4
54.2
abr 2025
54.2
54.8
53.8
mar 2025
53.6
52.0
53.5
feb 2025
53.5
51.7
53.1
ene 2025
52.9
52.4
49.1
dic 2024
52.4
52.5
53.7
nov 2024
53.8
52.6
53.2
oct 2024
53.1
51.9
51.6
sept 2024
51.3
53.0
52.6
ago 2024
52.7
52.5
49.2
jul 2024
49.2
53.5
53.0
jun 2024
53.6
52.9
54.1
may 2024
54.0
51.0
51.9
abr 2024
51.4
50.2
50.4
mar 2024
50.0
49.5
49.2
feb 2024
49.0
48.7
47.1
ene 2024
47.1
47.9
48.6
dic 2023
48.8
47.3
49.0
nov 2023
49.0
46.0
46.2
oct 2023
45.7
46.1
43.4
sept 2023
43.3
46.4
45.5
ago 2023
45.8
45.7
48.0
jul 2023
47.6
44.7
45.2
jun 2023
44.8
45.0
40.7
may 2023
40.6
46.3
44.9
abr 2023
45.5
46.1
45.5
mar 2023
45.7
45.9
47.0
feb 2023
47.0
45.4
47.0
ene 2023
46.8
45.4
45.9
dic 2022
45.9
46.3
45.8
nov 2022
45.8
47.6
46.8
oct 2022
46.8
49.4
49.2
sept 2022
49.2
51.0
50.6
ago 2022
50.6
52.7
52.5
jul 2022
53.1
54.1
53.6
jun 2022
53.7
55.4
54.9
may 2022
55.2
56.8
54.9
abr 2022
55.0
58.6
56.8
mar 2022
57.3
60.0
58.0
feb 2022
58.6
60.8
62.2
ene 2022
62.4
60.7
62.1
dic 2021
62.1
60.8
63.1
nov 2021
63.3
59.6
64.2
oct 2021
64.4
59.5
64.7
1234
