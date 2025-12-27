El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura es publicado mensualmente por IHS Markit usando como base los datos recopilados a través de encuestas realizadas a los gerentes de compras empleados en compañías manufactureras.

La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. Se pide a los participantes de la encuesta que respondan varias preguntas sobre las condiciones comerciales, el empleo, los precios, los inventarios, etcétera. Usando como base los datos recibidos, se calcula un índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las que no reportan cambios en la situación.

Este índice tiene un valor de referencia de 50.0. Cuando los valores están por encima de este umbral, estos indican que hay una expansión del sector industrial. Cuando el índice está por debajo del umbral de este valor de referencia, los valores indican que hay una contracción del sector industrial.

Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales no se someten a revisión después de su primera publicación. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.

Si el valor publicado es superior al esperado, se puede presuponer una apreciación del euro. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.

Si el valor publicado es inferior al esperado, se podría presuponer que el euro se depreciará. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.

Gráfico de los últimos valores: