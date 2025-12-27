Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|50.6
|50.1
|
49.9
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|50.2
|
50.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura es publicado mensualmente por IHS Markit usando como base los datos recopilados a través de encuestas realizadas a los gerentes de compras empleados en compañías manufactureras.
La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. Se pide a los participantes de la encuesta que respondan varias preguntas sobre las condiciones comerciales, el empleo, los precios, los inventarios, etcétera. Usando como base los datos recibidos, se calcula un índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las que no reportan cambios en la situación.
Este índice tiene un valor de referencia de 50.0. Cuando los valores están por encima de este umbral, estos indican que hay una expansión del sector industrial. Cuando el índice está por debajo del umbral de este valor de referencia, los valores indican que hay una contracción del sector industrial.
Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales no se someten a revisión después de su primera publicación. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.
Si el valor publicado es superior al esperado, se puede presuponer una apreciación del euro. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.
Si el valor publicado es inferior al esperado, se podría presuponer que el euro se depreciará. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress