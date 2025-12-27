CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 50.6
49.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
50.2
50.6
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura es publicado mensualmente por IHS Markit usando como base los datos recopilados a través de encuestas realizadas a los gerentes de compras empleados en compañías manufactureras.

La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. Se pide a los participantes de la encuesta que respondan varias preguntas sobre las condiciones comerciales, el empleo, los precios, los inventarios, etcétera. Usando como base los datos recibidos, se calcula un índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las que no reportan cambios en la situación.

Este índice tiene un valor de referencia de 50.0. Cuando los valores están por encima de este umbral, estos indican que hay una expansión del sector industrial. Cuando el índice está por debajo del umbral de este valor de referencia, los valores indican que hay una contracción del sector industrial.

Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales no se someten a revisión después de su primera publicación. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.

Si el valor publicado es superior al esperado, se puede presuponer una apreciación del euro. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.

Si el valor publicado es inferior al esperado, se podría presuponer que el euro se depreciará. En este caso, los mercados se moverán de la forma correspondiente y, por consiguiente, los movimientos en el mercado Fórex se adaptarán a este índice.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
50.6
50.1
49.9
oct 2025
49.9
47.4
49.0
sept 2025
49.0
47.4
50.4
ago 2025
50.4
47.2
49.8
jul 2025
49.8
48.1
48.4
jun 2025
48.4
50.9
49.2
may 2025
49.2
49.9
49.3
abr 2025
49.3
45.2
46.6
mar 2025
46.6
46.6
47.4
feb 2025
47.4
47.7
46.3
ene 2025
46.3
47.8
46.2
dic 2024
46.2
44.4
44.5
nov 2024
44.5
45.1
46.9
oct 2024
46.9
46.9
48.3
sept 2024
48.3
50.0
49.4
ago 2024
49.4
48.8
47.4
jul 2024
47.4
46.4
45.7
jun 2024
45.7
44.5
45.6
may 2024
45.6
46.1
47.3
abr 2024
47.3
49.0
50.4
mar 2024
50.4
49.7
48.7
feb 2024
48.7
51.0
48.5
ene 2024
48.5
46.1
45.3
dic 2023
45.3
44.6
44.4
nov 2023
44.4
45.8
44.9
oct 2023
44.9
46.0
46.8
sept 2023
46.8
44.9
45.4
ago 2023
45.4
44.1
44.5
jul 2023
44.5
44.8
43.8
jun 2023
43.8
46.3
45.9
may 2023
45.9
48.9
46.8
abr 2023
46.8
52.0
51.1
mar 2023
51.1
51.2
52.0
feb 2023
52.0
49.4
50.4
ene 2023
50.4
48.4
48.5
dic 2022
48.5
47.4
48.4
nov 2022
48.4
47.3
46.5
oct 2022
46.5
48.1
48.3
sept 2022
48.3
48.2
48.0
ago 2022
48.0
49.7
48.5
jul 2022
48.5
51.4
50.9
jun 2022
50.9
53.2
51.9
may 2022
51.9
55.2
54.5
abr 2022
54.5
57.1
55.8
mar 2022
55.8
58.4
58.3
feb 2022
58.3
60.2
58.3
ene 2022
58.3
63.0
62.0
dic 2021
62.0
62.1
62.8
nov 2021
62.8
60.5
61.1
oct 2021
61.1
60.4
59.7
