Índice de Empleo no Manufacturero en EE.UU de ISM (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Media N/D 47.2
48.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Empleo no Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Representa el cambio en el empleo en las empresas del sector servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran la situación laboral en su empresa en el último mes: si ha mejorado, si se ha deteriorado o si no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Normalmente, el Índice de Empleo no Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con otra información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento del empleo en el sector servicios normalmente refleja una situación positiva en el mercado laboral: las compañías contratan a más trabajadores, por lo que el número de puestos de trabajo aumenta y la tasa de desempleo disminuye.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
47.2
48.2
oct 2025
48.2
47.2
sept 2025
47.2
46.5
ago 2025
46.5
47.1
46.4
jul 2025
46.4
47.8
47.2
jun 2025
47.2
48.3
50.7
may 2025
50.7
48.6
49.0
abr 2025
49.0
47.7
46.2
mar 2025
46.2
51.2
53.9
feb 2025
53.9
51.1
52.3
ene 2025
52.3
51.3
51.3
dic 2024
51.4
51.2
51.5
nov 2024
51.5
50.3
53.0
oct 2024
53.0
48.4
48.1
sept 2024
48.1
47.9
50.2
ago 2024
50.2
48.2
51.1
jul 2024
51.1
47.0
46.1
jun 2024
46.1
47.3
47.1
may 2024
47.1
50.0
45.9
abr 2024
45.9
48.6
48.5
mar 2024
48.5
49.1
48.0
feb 2024
48.0
49.8
50.5
ene 2024
50.5
47.7
43.8
dic 2023
43.3
50.4
50.7
nov 2023
50.7
51.7
50.2
oct 2023
50.2
54.0
53.4
sept 2023
53.4
52.7
54.7
ago 2023
54.7
51.8
50.7
jul 2023
50.7
51.1
53.1
jun 2023
53.1
49.9
49.2
may 2023
49.2
51.0
50.8
abr 2023
50.8
52.6
51.3
mar 2023
51.3
52.0
54.0
feb 2023
54.0
49.8
50.0
ene 2023
50.0
50.6
49.4
dic 2022
49.8
50.2
51.5
nov 2022
51.5
51.0
49.1
oct 2022
49.1
51.6
53.0
sept 2022
53.0
49.6
50.2
ago 2022
50.2
48.2
49.1
jul 2022
49.1
48.7
47.4
jun 2022
47.4
49.8
50.2
may 2022
50.2
51.7
49.5
abr 2022
49.5
51.2
54.0
mar 2022
54.0
50.3
48.5
feb 2022
48.5
53.5
52.3
ene 2022
52.3
55.7
54.7
dic 2021
54.9
54.1
56.5
nov 2021
56.5
52.2
51.6
oct 2021
51.6
53.3
53.0
