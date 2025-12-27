El Índice de Empleo no Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Representa el cambio en el empleo en las empresas del sector servicios.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran la situación laboral en su empresa en el último mes: si ha mejorado, si se ha deteriorado o si no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

Normalmente, el Índice de Empleo no Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con otra información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento del empleo en el sector servicios normalmente refleja una situación positiva en el mercado laboral: las compañías contratan a más trabajadores, por lo que el número de puestos de trabajo aumenta y la tasa de desempleo disminuye.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores: