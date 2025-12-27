Las Posiciones Netas Especulativas de Petróleo Crudo de la CFTC constituyen un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de petróleo crudo largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por tráders no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). Por lo tanto, el indicador representa el volumen neto de las posiciones largas de petróleo crudo en los Estados Unidos.

Se considera que los tráders abren posiciones NO comerciales cuando estas no son abiertas con el objetivo de dar cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo incluye solo operaciones especulativas. El mismo tráder se puede definir como comercial para las transacciones con algunos activos y no comercial con otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la Comisión de Negociación de Futuros y Materias Primas (CFTC, en inglés).

La CFTC publica un informe sobre las posiciones y obligaciones netas de los tráders para ayudar a estos y a los analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se recopilan con la ayuda de los datos proporcionados por los corredores de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento analítico de la CFTC solo ofrece los datos, no brinda una explicación.

El petróleo crudo es una materia prima importante en los mercados globales. Por lo tanto, la dinámica de los futuros del petróleo crudo indica su fortaleza para los próximos días. El indicador a menudo se interpreta junto con otros indicadores del mercado petrolero. Dado que abarca solo una pequeña cantidad de datos globales, tiene un impacto limitado en las cotizaciones del petróleo crudo.

Gráfico de los últimos valores: