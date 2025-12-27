El Registro de Nuevos Automóviles a/a muestra el cambio en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en Italia, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. Las variables separadas sobre nuevos registros están disponibles por tipo de vehículo, fabricante y región.

La influencia de la publicación sobre las cotizaciones del euro suele ser limitada, sin embargo, un aumento en el registro de automóviles puede tener algún efecto positivo, ya que demuestra el aumento del consumo y una situación económica favorable en el país.

Gráfico de los últimos valores: