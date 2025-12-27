Los datos sobre el Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de EE.UU. de la Administración de Información Energética (EIA) se publican semanalmente con la ayuda de una encuesta periódica realizada a las refinerías nacionales sobre la cantidad de petróleo recibida para refinar.

El informe semanal se realiza usando un método de corte, en el que las empresas se clasifican de mayor a menor según las cantidades indicadas en informes anteriores. Las compañías se seleccionan de tal forma que la muestra total cubra aproximadamente el 90 por ciento de la cantidad total de petróleo refinado. Las compañías proporcionan los datos por fax o Internet mediante la transferencia segura de archivos. Los datos recopilados se procesan automáticamente.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre el suministro, las existencias y los precios del petróleo crudo y sus principales productos derivados. Se trata de una fuente fiable de información actual sobre la industria energética, usada por fabricantes, prensa, formuladores de políticas, consumidores y analistas, así como por las autoridades estatales y locales. Los datos del informe describen el suministro y la disposición de petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los Estados Unidos.

El aumento de los insumos de refinería indica un incremento en la actividad de producción de petróleo. El indicador en sí no tiene un efecto significativo en las cotizaciones del dólar, además, los economistas generalmente analizan sus datos solo en conjunto con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia, tales como los cambios en las existencias de petróleo crudo.

Gráfico de los últimos valores: