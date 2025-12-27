La Tasa de Desempleo muestra el número de personas desempleadas en tanto por ciento de la población activa en la zona del euro. El cálculo se realiza mensualmente. La tasa de desempleo general de la zona euro es un valor armonizado, que se calcula utilizando los datos de los Estados Miembros por separado.

La fuerza de trabajo incluye el número total de personas empleadas y desempleadas. Los desempleados se definen como personas de 15 a 74 años, que:

no están empleadas actualmente;

no están actualmente disponibles para el trabajo y están listas para comenzar en dos semanas como máximo;

están buscando trabajo activamente.

La tasa de desempleo es importante tanto desde el punto de vista social como económico. El crecimiento del desempleo implica una reducción de los ingresos de los individuos, lo cual conlleva un descenso en la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales.

Por lo tanto, la tasa de desempleo es un indicador popular del mercado de consumo, así como un indicador avanzado del estado de la moneda nacional. A la hora de definir la política económica, la Comisión Europea series temporales sobre desempleo. Los bancos comerciales pueden usar dicha información para analizar el ciclo económico y preparar posteriormente ofertas para el consumidor. El BCE siempre tiene en cuenta el desempleo a la hora de definir la política monetaria de la zona euro y tomar decisiones sobre los tipos de interés a corto plazo. Se considera que el crecimiento de la tasa de desempleo generalmente tiene un efecto negativo en las cotizaciones del euro.

