Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Baker Hughes
Sector:
Negocios
Media N/D
406
Última versión
Anterior
Próxima versión
Anterior
El Recuento de Plataformas Petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes muestra el número de plataformas petrolíferas activas que operan en América del Norte. El índice se publica semanalmente, los viernes.

Baker Hughes lleva el conteo de plataformas petrolíferas desde 1944. Los datos estadísticos recopilados consistentemente durante 70 años son útiles tanto en la evaluación actual del estado de la industria como en el análisis histórico general. Estos datos se publican en los principales medios económicos y publicaciones de la industria, y se incluyen en muchos informes estadísticos.

El índice se considera un indicador importante de la actividad de la industria del petróleo y el gas. Cuando las plataformas de perforación están activas, consumen productos y servicios proporcionados por la industria de servicios petroleros. El conteo de plataformas de Baker Hughes es un indicador avanzado del consumo y la demanda de petróleo. Los valores estimados de oferta y demanda en el sector de la energía, así como también el nivel del precio del petróleo tanto a escala local como global, se basan en este indicador.

El conteo de las plataformas de perforación activas se puede reducir por razones económicas (las plataformas se pueden detener para recuperar los precios del crudo) y debido a factores técnicos (fallos del equipo, condiciones climáticas, etcétera).

En general, un aumento en el recuento de las plataformas de perforación activas conduce al incremento en la producción de petróleo. A su vez, el crecimiento de la oferta en los mercados del petróleo empuja a la baja los precios del petróleo. Y al contrario, la disminución en el número de plataformas de perforación activas es favorable para el precio del petróleo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes (Baker Hughes United States Oil Rig Count)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
26 dic 2025
N/D
406
19 dic 2025
406
414
12 dic 2025
414
413
5 dic 2025
413
407
26 nov 2025
407
419
21 nov 2025
419
417
14 nov 2025
417
414
7 nov 2025
414
414
31 oct 2025
414
420
24 oct 2025
420
418
17 oct 2025
418
418
10 oct 2025
418
422
3 oct 2025
422
424
26 sept 2025
424
418
19 sept 2025
418
416
12 sept 2025
416
414
5 sept 2025
414
412
29 ago 2025
412
411
22 ago 2025
411
412
15 ago 2025
412
411
8 ago 2025
411
410
1 ago 2025
410
415
25 jul 2025
415
422
18 jul 2025
422
424
11 jul 2025
424
425
3 jul 2025
425
432
27 jun 2025
432
438
20 jun 2025
438
439
13 jun 2025
439
442
6 jun 2025
442
461
30 may 2025
461
465
23 may 2025
465
473
16 may 2025
473
474
9 may 2025
474
479
2 may 2025
479
483
25 abr 2025
483
481
17 abr 2025
481
480
11 abr 2025
480
489
4 abr 2025
489
484
28 mar 2025
484
486
21 mar 2025
486
487
14 mar 2025
487
486
7 mar 2025
486
486
28 feb 2025
486
488
21 feb 2025
488
481
14 feb 2025
481
480
7 feb 2025
480
479
31 ene 2025
479
472
24 ene 2025
472
478
17 ene 2025
478
480
12345678...11
