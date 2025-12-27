El Recuento de Plataformas Petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes muestra el número de plataformas petrolíferas activas que operan en América del Norte. El índice se publica semanalmente, los viernes.

Baker Hughes lleva el conteo de plataformas petrolíferas desde 1944. Los datos estadísticos recopilados consistentemente durante 70 años son útiles tanto en la evaluación actual del estado de la industria como en el análisis histórico general. Estos datos se publican en los principales medios económicos y publicaciones de la industria, y se incluyen en muchos informes estadísticos.

El índice se considera un indicador importante de la actividad de la industria del petróleo y el gas. Cuando las plataformas de perforación están activas, consumen productos y servicios proporcionados por la industria de servicios petroleros. El conteo de plataformas de Baker Hughes es un indicador avanzado del consumo y la demanda de petróleo. Los valores estimados de oferta y demanda en el sector de la energía, así como también el nivel del precio del petróleo tanto a escala local como global, se basan en este indicador.

El conteo de las plataformas de perforación activas se puede reducir por razones económicas (las plataformas se pueden detener para recuperar los precios del crudo) y debido a factores técnicos (fallos del equipo, condiciones climáticas, etcétera).

En general, un aumento en el recuento de las plataformas de perforación activas conduce al incremento en la producción de petróleo. A su vez, el crecimiento de la oferta en los mercados del petróleo empuja a la baja los precios del petróleo. Y al contrario, la disminución en el número de plataformas de perforación activas es favorable para el precio del petróleo.

