El Discurso del Vicegobernador de Mercados y Sistemas Bancarios del Banco de Inglaterra tradicionalmente ha despertado el interés de los analistas financieros.

Es responsable de la supervisión de las directivas de los Mercados y la Banca. Dave Ramsden se unió al Banco para convertirse en Vicegobernador de Mercados y Banca en 2017. También es miembro del Comité de Política Monetaria, el Comité de Política Financiera y el Comité de Regulación Prudencial. Como uno de los tres vicegobernadores, Ramsden es uno de los principales oradores del Banco de Inglaterra.

Dave Ramsden suele hablar en público: además de los discursos habituales, participa en foros económicos internacionales y habla en congresos y conferencias. Asimismo, es profesor visitante en el Kings College de Londres.

El discurso de Ramsden rara vez influye directamente en las cotizaciones de la libra esterlina. Sin embargo, puede ofrecer abundante material para la reflexión, por lo que los analistas y economistas suelen controlar su discurso.