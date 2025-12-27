El Crédito al Consumo del Banco de Inglaterra m/m refleja el cambio en la suma de todo el crédito en libras esterlinas no pagado emitido a individuos residentes en el Reino Unido por bancos del Reino Unido en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

Los préstamos para formación otorgados a estudiantes están excluidos del cálculo del indicador. Además, el indicador no incluye las empresas no constituidas en sociedad ni las instituciones sin ánimo de lucro que prestan servicios a los hogares. El valor solo muestra los préstamos de los hogares para los gastos actuales en bienes y servicios.

La versión del informe detallado incluye información por separado sobre las siguientes clases de préstamos: préstamos con tarjetas de crédito y "otros" préstamos (como sobregiros y préstamos bancarios en efectivo).

Los tres principales tipos de organizaciones brindan préstamos en libras esterlinas a individuos:

Bancos residentes en el Reino Unido. Ofrecen informes de crédito mensuales directamente al Banco de Inglaterra.

Las sociedades de fomento son bancos especializados que otorgan préstamos específicos para vivienda. Los datos de las sociedades de construcción también se recopilan de forma permanente y se proporcionan en formas especiales.

Otros prestamistas especializados. Esto incluye otorgantes de crédito del Reino Unido no bancarios y no constructores, prestamistas hipotecarios especializados, minoristas, gobierno, corporaciones, compañías de seguros y fondos de pensiones. Sus datos son recopilados por Instituto Nacional de Estadística.

El Crédito al Consumo es un indicador líder de la actividad del consumidor y las ventas minoristas. El aumento del indicador permite prever un aumento en la actividad del consumidor y puede afectar positivamente a las cotizaciones de la libra esterlina.

