Calendario económico
Balace Presupuestario del Gobierno de Francia (France Government Budget Balance)
|Baja
|€-136.2 B
|
€-155.4 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
€-136.2 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Saldo del Presupuesto Gubernamental muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno al final del periodo reportado. Un valor positivo indica un superávit presupuestario, lo cual puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro. Un valor negativo se considera negativo para el euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balace Presupuestario del Gobierno de Francia (France Government Budget Balance)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress