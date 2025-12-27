CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Cambio en el empleo no agrícola en EE.UU. (United States Nonfarm Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Alta 64 K 120 K
-105 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
100 K
64 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Nóminas en el Empleo no Agrícola presentan el número de empleos nuevos creados durante el mes dado, en todos los sectores no agrícolas de la economía de los EE.UU. El cálculo no incluye los servicios militares y de inteligencia, los ciudadanos que trabajan por cuenta propia y los empleados en hogares privados.

La lista de sectores analizados incluye servicios profesionales y comerciales, salud, sector financiero, minería, construcción, comercio, transporte y almacenamiento, ocio y hospitalidad.

Este informe es uno de los indicadores económicos más importantes de EE.UU. utilizado en la valoración de la salud económica del país. Se considera un indicador que tiende a mover el mercado. Las nóminas no agrícolas cubren cerca de 80 empleos de la producción de todos los GDP Estados Unidos.

El crecimiento del indicador sugiere que el número de consumidores que ganará dinero aumentará, lo que significa que tanto el consumo como el gasto del consumidor crecerán. Esto estimula el crecimiento económico.

La publicación de este informe generalmente aumenta la volatilidad en los mercados de divisas. El crecimiento del indicador se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el empleo no agrícola en EE.UU. (United States Nonfarm Payrolls)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
64 K
120 K
-105 K
sept 2025
119 K
84 K
-4 K
ago 2025
22 K
129 K
79 K
jul 2025
73 K
132 K
14 K
jun 2025
147 K
130 K
144 K
may 2025
139 K
131 K
147 K
abr 2025
177 K
126 K
185 K
mar 2025
228 K
139 K
117 K
feb 2025
151 K
193 K
125 K
ene 2025
143 K
208 K
307 K
dic 2024
256 K
213 K
212 K
nov 2024
227 K
176 K
36 K
oct 2024
12 K
229 K
223 K
sept 2024
254 K
267 K
159 K
ago 2024
142 K
104 K
89 K
jul 2024
114 K
241 K
179 K
jun 2024
206 K
287 K
218 K
may 2024
272 K
218 K
165 K
abr 2024
175 K
197 K
315 K
mar 2024
303 K
176 K
270 K
feb 2024
275 K
220 K
229 K
ene 2024
353 K
186 K
333 K
dic 2023
216 K
1 K
173 K
nov 2023
199 K
-3 K
150 K
oct 2023
150 K
-8 K
297 K
sept 2023
336 K
1 K
227 K
ago 2023
187 K
12 K
157 K
jul 2023
187 K
-1 K
185 K
jun 2023
209 K
-19 K
306 K
may 2023
339 K
1 K
294 K
abr 2023
253 K
23 K
165 K
mar 2023
236 K
-8 K
326 K
feb 2023
311 K
-35 K
504 K
ene 2023
517 K
16 K
260 K
dic 2022
223 K
57 K
256 K
nov 2022
263 K
-30 K
284 K
oct 2022
261 K
-97 K
315 K
sept 2022
263 K
33 K
315 K
ago 2022
315 K
156 K
526 K
jul 2022
528 K
-19 K
398 K
jun 2022
372 K
-229 K
384 K
may 2022
390 K
-19 K
436 K
abr 2022
428 K
317 K
428 K
mar 2022
431 K
80 K
750 K
feb 2022
678 K
-413 K
481 K
ene 2022
467 K
-192 K
510 K
dic 2021
199 K
379 K
249 K
nov 2021
210 K
330 K
546 K
oct 2021
531 K
-54 K
312 K
sept 2021
194 K
-302 K
366 K
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración