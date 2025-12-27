Las Nóminas en el Empleo no Agrícola presentan el número de empleos nuevos creados durante el mes dado, en todos los sectores no agrícolas de la economía de los EE.UU. El cálculo no incluye los servicios militares y de inteligencia, los ciudadanos que trabajan por cuenta propia y los empleados en hogares privados.

La lista de sectores analizados incluye servicios profesionales y comerciales, salud, sector financiero, minería, construcción, comercio, transporte y almacenamiento, ocio y hospitalidad.

Este informe es uno de los indicadores económicos más importantes de EE.UU. utilizado en la valoración de la salud económica del país. Se considera un indicador que tiende a mover el mercado. Las nóminas no agrícolas cubren cerca de 80 empleos de la producción de todos los GDP Estados Unidos.

El crecimiento del indicador sugiere que el número de consumidores que ganará dinero aumentará, lo que significa que tanto el consumo como el gasto del consumidor crecerán. Esto estimula el crecimiento económico.

La publicación de este informe generalmente aumenta la volatilidad en los mercados de divisas. El crecimiento del indicador se considera positivo para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: