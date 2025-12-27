El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Actuales muestra las tendencias económicas en la región. Mide la actividad de los hogares, las compañías y el empleo en general en el país.

El índice se basa en una encuesta realizada a 2.000 empleados que ocupan puestos que les permiten observar actividades estrechamente relacionadas con la economía regional. Los resultados de la encuesta pueden utilizarse como material básico para valorar las tendencias económicas. Los valores por encima de 50, indican optimismo, mientras que los valores por debajo de 50, indican pesimismo.

Para obtener una panorámica más rápida y precisa, la Oficina del Gabinete designó una "Organización de Investigación Regional" para cada región, así como una "Organización de Investigación Coordinadora" para recopilar y estudiar los datos obtenidos. La encuesta incluye 11 regiones: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa, y está dirigida a las personas que trabajan en tiendas minoristas y en la industria del entretenimiento, por ejemplo, en grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, taxis, etcétera.

Gráfico de los últimos valores: