Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Dinero
Baja 48.7
49.1
Última versión
Anterior
48.6
48.7
Próxima versión
Anterior
El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Actuales muestra las tendencias económicas en la región. Mide la actividad de los hogares, las compañías y el empleo en general en el país.

El índice se basa en una encuesta realizada a 2.000 empleados que ocupan puestos que les permiten observar actividades estrechamente relacionadas con la economía regional. Los resultados de la encuesta pueden utilizarse como material básico para valorar las tendencias económicas. Los valores por encima de 50, indican optimismo, mientras que los valores por debajo de 50, indican pesimismo.

Para obtener una panorámica más rápida y precisa, la Oficina del Gabinete designó una "Organización de Investigación Regional" para cada región, así como una "Organización de Investigación Coordinadora" para recopilar y estudiar los datos obtenidos. La encuesta incluye 11 regiones: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa, y está dirigida a las personas que trabajan en tiendas minoristas y en la industria del entretenimiento, por ejemplo, en grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, taxis, etcétera.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
48.7
49.1
oct 2025
N/D
48.0
47.1
sept 2025
47.1
46.7
46.7
ago 2025
46.7
46.1
45.2
jul 2025
45.2
45.9
45.0
jun 2025
45.0
47.2
44.4
may 2025
44.4
41.2
42.6
abr 2025
42.6
45.7
45.1
mar 2025
45.1
46.6
45.6
feb 2025
45.6
49.5
48.6
ene 2025
48.6
51.0
49.0
dic 2024
49.9
48.6
49.4
nov 2024
49.4
45.9
47.5
oct 2024
47.5
50.0
47.8
sept 2024
47.8
51.3
49.0
ago 2024
49.0
49.2
47.5
jul 2024
47.5
47.3
47.0
jun 2024
47.0
46.6
45.7
may 2024
45.7
48.3
47.4
abr 2024
47.4
51.1
49.8
mar 2024
49.8
52.9
51.3
feb 2024
51.3
51.9
50.2
ene 2024
50.2
50.8
51.8
dic 2023
50.7
49.6
49.5
nov 2023
49.5
49.8
49.5
oct 2023
49.5
51.9
49.9
sept 2023
49.9
54.2
53.6
ago 2023
53.6
54.2
54.4
jul 2023
54.4
54.5
53.6
jun 2023
53.6
55.0
55.0
may 2023
55.0
54.1
54.6
abr 2023
54.6
52.8
53.3
mar 2023
53.3
50.4
52.0
feb 2023
52.0
48.3
48.5
ene 2023
48.5
48.1
48.7
dic 2022
47.9
49.1
48.1
nov 2022
48.1
49.3
49.9
oct 2022
49.9
47.1
48.4
sept 2022
48.4
44.7
45.5
ago 2022
45.5
48.4
43.8
jul 2022
43.8
53.6
52.9
jun 2022
52.9
52.4
54.0
may 2022
54.0
49.2
50.4
abr 2022
50.4
42.9
47.8
mar 2022
47.8
37.8
37.7
feb 2022
37.7
47.2
37.9
ene 2022
37.9
56.6
57.5
dic 2021
56.4
56.2
56.3
nov 2021
56.3
49.0
55.5
oct 2021
55.5
55.9
42.1
