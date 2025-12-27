Calendario económico
Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Baja
|48.7
|
49.1
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|48.6
|
48.7
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Actuales muestra las tendencias económicas en la región. Mide la actividad de los hogares, las compañías y el empleo en general en el país.
El índice se basa en una encuesta realizada a 2.000 empleados que ocupan puestos que les permiten observar actividades estrechamente relacionadas con la economía regional. Los resultados de la encuesta pueden utilizarse como material básico para valorar las tendencias económicas. Los valores por encima de 50, indican optimismo, mientras que los valores por debajo de 50, indican pesimismo.
Para obtener una panorámica más rápida y precisa, la Oficina del Gabinete designó una "Organización de Investigación Regional" para cada región, así como una "Organización de Investigación Coordinadora" para recopilar y estudiar los datos obtenidos. La encuesta incluye 11 regiones: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa, y está dirigida a las personas que trabajan en tiendas minoristas y en la industria del entretenimiento, por ejemplo, en grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, taxis, etcétera.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
