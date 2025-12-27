El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Futuras se basa en una encuesta realizada a trabajadores corporativos, con el objeto de valorar las perspectivas de la economía nacional para los próximos tres meses. La encuesta incluye preguntas sobre los cambios en la actividad de los hogares y las empresas, además del empleo en general en el país. La encuesta se basa en datos recopilados de más de 2,000 empleados.

Para obtener una panorámica más rápida y precisa, la Oficina del Gabinete designó una "Organización de Investigación Regional" para cada región, así como una "Organización de Investigación Coordinadora" para recopilar y estudiar los datos obtenidos.

La encuesta incluye 11 regiones: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa, y está dirigida a las personas que trabajan en tiendas minoristas y en la industria del entretenimiento, por ejemplo, en grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, taxis, etcétera. A los encuestados se les hacen preguntas sobre la situación económica actual y futura mediante la valoración de cinco pasos. Sus respuestas se usan en el cálculo del índice.

El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Futuras es un indicador importante para valorar las tendencias económicas a medio plazo en Japón. Si el valor del índice es superior a 50, la situación actual y las perspectivas de la economía se considerarán positivas, mientras que un valor de 50 o menos, hará que la situación se considere negativa.

Gráfico de los últimos valores: