Pronóstico del Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Dinero
Baja 50.3
53.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
50.2
50.3
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Futuras se basa en una encuesta realizada a trabajadores corporativos, con el objeto de valorar las perspectivas de la economía nacional para los próximos tres meses. La encuesta incluye preguntas sobre los cambios en la actividad de los hogares y las empresas, además del empleo en general en el país. La encuesta se basa en datos recopilados de más de 2,000 empleados.

Para obtener una panorámica más rápida y precisa, la Oficina del Gabinete designó una "Organización de Investigación Regional" para cada región, así como una "Organización de Investigación Coordinadora" para recopilar y estudiar los datos obtenidos.

La encuesta incluye 11 regiones: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa, y está dirigida a las personas que trabajan en tiendas minoristas y en la industria del entretenimiento, por ejemplo, en grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, taxis, etcétera. A los encuestados se les hacen preguntas sobre la situación económica actual y futura mediante la valoración de cinco pasos. Sus respuestas se usan en el cálculo del índice.

El Índice de Observadores de la Economía para las Condiciones Futuras es un indicador importante para valorar las tendencias económicas a medio plazo en Japón. Si el valor del índice es superior a 50, la situación actual y las perspectivas de la economía se considerarán positivas, mientras que un valor de 50 o menos, hará que la situación se considere negativa.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico del Índice de los Observadores Económicos de Japón (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
50.3
53.1
oct 2025
N/D
47.3
48.5
sept 2025
48.5
46.9
47.5
ago 2025
47.5
48.1
47.3
jul 2025
47.3
47.0
45.9
jun 2025
45.9
46.0
44.8
may 2025
44.8
42.9
42.7
abr 2025
42.7
44.7
45.2
mar 2025
45.2
46.0
46.6
feb 2025
46.6
48.2
48.0
ene 2025
48.0
50.0
49.4
dic 2024
48.8
48.9
49.4
nov 2024
49.4
47.1
48.3
oct 2024
48.3
48.8
49.7
sept 2024
49.7
50.3
50.3
ago 2024
50.3
48.7
48.3
jul 2024
48.3
47.8
47.9
jun 2024
47.9
45.8
46.3
may 2024
46.3
48.1
48.5
abr 2024
48.5
51.4
51.2
mar 2024
51.2
53.4
53.0
feb 2024
53.0
52.8
52.5
ene 2024
52.5
49.4
50.4
dic 2023
49.1
49.0
49.4
nov 2023
49.4
49.1
48.4
oct 2023
48.4
50.6
49.5
sept 2023
49.5
52.9
51.4
ago 2023
51.4
53.6
54.1
jul 2023
54.1
53.8
52.8
jun 2023
52.8
55.3
54.4
may 2023
54.4
55.1
55.7
abr 2023
55.7
52.6
54.1
mar 2023
54.1
50.2
50.8
feb 2023
50.8
48.3
49.3
ene 2023
49.3
46.2
46.8
dic 2022
47.0
45.8
45.1
nov 2022
45.1
47.9
46.4
oct 2022
46.4
49.4
49.2
sept 2022
49.2
46.2
49.4
ago 2022
49.4
45.3
42.8
jul 2022
42.8
50.2
47.6
jun 2022
47.6
51.6
52.5
may 2022
52.5
50.4
50.3
abr 2022
50.3
47.4
50.1
mar 2022
50.1
43.5
44.4
feb 2022
44.4
46.0
42.5
ene 2022
42.5
51.6
50.3
dic 2021
49.4
55.7
53.4
nov 2021
53.4
57.3
57.5
oct 2021
57.5
50.4
56.6
