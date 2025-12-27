Los Préstamos Netos a Individuos del Banco de Inglaterra m/m muestran el cambio en el volumen neto de préstamos actuales en el mes reportado en comparación con el anterior. El cálculo del indicador incluye tanto préstamos de consumo en libras esterlinas para individuos, como préstamos asegurados en vivienda.

El volumen neto de los préstamos vigentes representa el flujo bruto de préstamos en el mes actual, una vez deducido el reembolso del préstamo.

Los préstamos asegurados en la vivienda se dividen en tres tipos:

Préstamos de compra de vivienda (aprobaciones para préstamos totalmente garantizados en viviendas a través de una hipoteca primaria)

Refinanciación (permite que el prestatario pague la hipoteca actual mediante préstamos proporcionados por otro prestamista)

Otros préstamos (aumento de la hipoteca actual con el mismo prestamista para conseguir una mejora de la vivienda, etc.).

Los tipos de préstamos de consumo abarcan préstamos con tarjetas de crédito y "otros" préstamos (como sobregiros y préstamos bancarios en efectivo). Los tres principales tipos de organizaciones ofrecen préstamos a individuos en libras esterlinas.

Bancos residentes en el Reino Unido. Proporcionan informes de crédito mensuales directamente al Banco de Inglaterra.

Las sociedades de fomento son bancos especializados que ofrecen préstamos específicos para vivienda. Los datos de las sociedades de construcción también se recopilan de forma permanente y se proporcionan en formas especiales.

Otros prestamistas especializados. Esto incluye otorgantes de crédito del Reino Unido no bancarios y no constructores, prestamistas hipotecarios especializados, minoristas, gobierno, corporaciones, compañías de seguros y fondos de pensiones. Sus datos son recopilados por Instituto Nacional de Estadística.

El Crédito al Consumo es un indicador avanzado de la actividad del consumidor y las ventas minoristas, así como del mercado inmobiliario y el sector bancario. El crecimiento del indicador permite pronosticar la expansión de la economía y puede influir de manera positiva en las cotizaciones de la libra británica.

Gráfico de los últimos valores: